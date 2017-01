Timma šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti un 15 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no septiņiem divpunktu metieniem, četrus no deviņiem tālmetieniem un divus no trim "sodiņiem".

Tāpat latvieša rēķinā sešas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, divas piezīmes un pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas ļāva tikt pie 27 efektivitātes punktiem.

Lielāko daļu šī mača vadībā atradās "Zeņit" basketbolisti, taču "Himki" basketbolisti vadību pārņēma noslēdzošās ceturtdaļas sākumā. Mājinieki gan spēja atspēlēt sešu punktu deficītu un priekšpēdējā minūtē izvirzīties vadībā ar 107:105. "Zeņit" basketbolists Ārons Vaits 22 sekundes pirms pamatlaika beigām realizēja tālmetienu, tādējādi vēl vairāk palielinot šīs vienības pārsvaru un bruģējot tās ceļu pretī uzvarai.

"Himki" komandai gan izdevās pietuvoties līdz 109:110, taču Sanktpēterburgas vienība prata uzvaru nosargāt.

Tikmēr par šī mača rezultatīvāko basketbolistu ar 35 punktiem kļuva Sergejs Karasjovs no "Zeņit" vienības. Savukārt "Himki" rindās 29 punktus sameta Aleksejs Šveds.

Vēl vienā svētdienas mačā zaudējumu cietusi Artūra Štālberga un Edmunda Valeiko trenētā "Ņižņij Novgorod", kas viesos ar 84:93 (28:31, 15:17, 20:25, 21:20) piekāpās Kazahstānas komandai "Astana".

Kazahstānas kluba sastāvā 18 punktus iemeta bijušais "VEF Rīga" leģionārs Roberts Loverijs, kamēr "Ņižņij Novgorod" rindās ar 20 punktiem izcēlās Ivans Strebkovs.

Tikmēr citā svētdienas mačā pie kārtējās uzvaras tika līdervienība Maskavas CSKA, kas izbraukumā ar 100:63 (23:9, 21:19, 26:19, 30:19) pārspēja Baltkrievijas klubu Minskas "Cmoki".

CSKA sastāvā 21 punktu iemeta francūzis Nando de Kolo.

Vēl vienā duelī neveiksmi piedzīvojusi turnīra vicelīdere Kazaņas "Unics", jo tā viesos ar 64:75 (16:14, 21:17, 17:24, 10:20) piekāpās Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" basketbolistiem, kuri šajā turnīrā tagad guvuši jau deviņas uzvaras pēc kārtas.

Jau ziņots, ka pirms tam svētdien uzvaru guva Latvijas komanda "VEF Rīga", kas savā laukumā ar 84:81 (20:22, 21:21, 21:21, 22:17) pārspēja Krasnojarskas "Jeņisej" vienību.

Vienotās līgas galvgalī ar 11 uzvarām 12 spēlēs ir CSKA, no kuras par uzvaru tagad atpaliek "Unics". "Zeņit" ar astoņām uzvarām 11 spēlēs atrodama ceturtajā pozīcijā, "VEF Rīga" ar sešām uzvarām 11 spēlēs ir septītā, bet "Ņižņij Novgorod" ar diviem panākumiem desmit mačos atrodas 11. pozīcijā.

Starpsezonā no dalības Vienotās līgas čempionātā atteicās Čehijas klubs Nimburkas ČEZ, Loimā "Nilan Bisons" no Somijas un Gruzijas vienība Tbilisi "Vita".

Zīmīgi, ka tikai pirmajās divās sezonās Vienotajā līgā bija mazāks dalībnieču skaits – astoņas un 12 komandas.