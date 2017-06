Baumas par Timmas pievienošanos "Baskonia" komandai izskanēja jau iepriekš, bet tagad tām gūts apstiprinājums. Latvijas uzbrucējs noslēdzis trīs gadu līgumu ar Spānijas komandu.

Kopš 2015. gada Timma spēlēja Krievijas komandā Sanktpēterburgas "Zeņit". Aizvadītajā sezonā Timma, kurš bija "Zeņit" kapteinis, Vienotajā līgā aizvadīja 28 spēles, kurās guva vidēji 12,6 punktus mačā, izcīnot 1,4 atlēkušās bumbas un izdarot 2,4 rezultatīvas piespēles. Savukārt ULEB Eiropas kausa izcīņā viņš 13 spēlēs vidēji guva 16,2 punktus un izcīnīja 4,7 atlēkušās bumbas.

📢 SIGN UP!

JANIS TIMMA, new Baskonia player for the next three seasons!

Welcome to your new home @JTii6!! 🔵🔴 pic.twitter.com/cW9sTM0MuI

— Saski Baskonia (@Baskonia) June 8, 2017