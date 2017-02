Latviešu basketbolists Artūrs Bricis, kurš ir viens no vainīgajiem iespējamā totalizatoru skandālā Latvijas un Igaunijas apvienotajā basketbola komandā "Valka"/"Valga", šāda rakstura nepatikšanās iekļuvis jau vismaz trešo reizi karjerā; visus apvainojumus sportists noraida un sola vērsties tiesā.

Pirmais šāds skandāls notika 2012. gada pirmajā pusē, kad Bricis bija vien 19 gadus vecs. Toreiz viņš un Jānis Timma, spēlējot komandā "Liepājas Lauvas", saņēma nosacītu viena gada diskvalifikāciju. Neskatoties uz to, viņi jau vasarā tika aicināti uz U-20 valstsvienību.

"Izskatot U-20 izlases kandidātu sarakstu, Latvijas Basketbola savienības (LBS) valde vērsa uzmanību uz Jāņa Timmas un Artūra Briča sezonas laikā pieļautajiem sporta ētikas pārkāpumiem, startējot "Liepājas Lauvas" sastāvā," toreiz vēstīja LBS. "Ņemot vērā kluba pārstāvju informāciju par spēlētājiem uzlikto sodu un pozitīvajām pārmaiņām attieksmē pret treniņiem, LBS valde nolēma Jānim Timmam un Artūram Bricim piemērot nosacītu diskvalifikāciju no nacionālajām izlasēm uz gadu. Jebkādu disciplīnas pārkāpumu gadījumā spēkā stāsies reāla diskvalifikācija."

Turpinājumā Bricis spēlēja "Jelgavas" komandā, bet 2014./2015. gada sezonu sāka "Barons kvartāls" sastāvā.

"Bija arī "Barona" laikā situācija, kad mums bija pamatotas aizdomas. Tad vēl nestrādāja totalizatoru likmju analīze, bet mums bija pat viena otra spēlētāja liecības, ka Bricis ir starp spēļu ietekmēšanā iesaistītajiem," aģentūrai LETA tagad atceras "Barons kvartāls" kluba valdes priekšsēdētājs Jānis Pormalis, stāstot, ka ietekmēti nevis spēļu gala rezultāti, bet, piemēram, ceturtdaļu rezultāti.

Kā pauda Pormalis, pēc viņa rīcībā esošās informācijas, LBS valde bija lēmusi, ka 2015./16.gada sezonā trijiem basketbolistiem totalizatoru pārkāpumu dēļ neizsniegs licences spēlēšanai LBL. Šī iemesla dēļ Bricis pagājušo sezonu pavadīja Portugāles vienībā "U.D. Oliveirense". Savukārt pagājušajā vasarā viņš pievienojās "Valka"/"Valga" komandai.

"Šādi notiek, ja allaž izlemj pažēlot. Talants viņam bija un viņš varēja spēlēt, bet izvēlējās citu ceļu. Mēs redzam, kur tagad ir Timma," salīdzināja Pormalis. "Šo [totalizatoru] sērgu nepieciešams beidzot iznīdēt no Latvijas basketbola."

Tikmēr pats Bricis norādīja, ka toreiz vērsies tiesā pret "Barons" klubu un tiesu uzvarējis.

"Līdzīgi apvainojumi par totalizatora spēlēšanu, kas bez jebkādiem pierādījumiem ir klaja apmelošana, Latvijā jau 2014./2015. gada sezonā bija no "Barona" puses. Toreiz, kad guvu smagu rokas traumu, kas liedza man spēlēt sešus mēnešus, viņi mēģināja atrast veidu kā neizmaksāt atalgojuma kompensāciju, līdz ar to izdomāja melus par mani kā totalizatora spēlētāju. Tā rezultātā notika tiesvedība un "Barons" tiesu zaudēja un samaksāja nozīmīgu naudas kompensāciju. Šo informāciju es nekur iepriekš nepublicēju, jo nealkstu uzmanību no medijiem. Bet, ja mani klaji apmelo, man ir jāizstāsta savs viedoklis un nepieciešamības gadījumā, ja "Valka/Valga" vadība neatsauks savus apmelojumus, vērsīšos arī pret viņiem tiesā," solīja Bricis.

"Valka/Valga" vērsusies policijā ar iesniegumu, jo tai radušās aizdomas par dažiem saviem spēlētājiem, ka tie piedalījušies spēļu rezultātu sarunāšanā, aģentūrai LETA pastāstīja Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Kaut Krauklis pauda, ka iesniegumā nav minēti konkrēti vārdi, viņš nenoliedza, ka no sastāva arī šāda iemesla dēļ atskaitīts Bricis. "Viņa gadījumā mūs neapmierināja arī attieksme treniņos, tāpēc tas nebija vienīgi aizdomu dēļ."

Krauklis atzina, ka aizdomīgās spēles bijušas LBL ietvaros, turklāt aizdomu ēna krīt tieši uz latviešu basketbolistiem. "Latvieši mums taisa rezultātu. Ja kaut daži spēlē citādāk, tas uzreiz atspoguļojas rezultātā," teica Krauklis. "Esam par aizdomām pateikuši spēlētājiem, uzsvēruši, ka viņi tiks rūpīgāk vēroti."

Tikmēr Bricis uzsver, ka pašai komandai bijušas organizatoriska rakstura problēmas.

"Klubu jau no pašas sezonas sākuma ir vajājušas lielas finansiālas un organizatoriska rakstura problēmas. 16. janvāra vakarā pēc treniņa pie manis pienāca komandas menedžeris un paziņoja, ka kluba finansiālās krīzes rezultātā nevar izpildīt līgumā noteiktās prasības un piedāvāja to pēc abpusējas vienošanās lauzt. Tā kā es nevēlējos turpināt spēlēt klubā, kurš organizatoriskajā ziņā ir sliktākais manā karjerā un netiek galā ar finansēm, mūsu sadarbība pēc abpusējas vienošanās beidzās. Kopš tās reizes neesmu nevienu reizi bijis komandas treniņos un spēlēs, lai gan īsi pēc tam komandas menedžeris izrādīja interesi, lai atgriežos klubā. Sadarbība gan netika un netiks turpināta ar šo klubu," norāda basketbolists.

"Par manu darbu treniņos Valkas mērs nevar objektīvi spriest, jo neapmeklēja nevienu no treniņiem. Tā brīža galvenais treneris Juris Umbraško veidoja īpaši vieglus treniņus, lai igauņu spēlētāji, kuri pārāk bieži traumējās, netiktu vēl vairāk notraumēti. Diemžēl tāda bija kluba situācija un vainot mani, ka dažkārt pat neiesvīstu treniņos, jo tie ir pārāk viegli, arī nebūtu korekti," uzsver Bricis.

Bez Briča komandas pieteikumā no latviešiem ir arī Reinis Strupovičs, Kristaps Kanbergs, Sandis Silavs un Ivars Rihards Žvīgurs.