Azanija Stjuarte no 2009. gada katru vasaru pārstāvējusi Lielbritānijas valstsvienību, piedalījusies 2012. gada Olimpiskajās spēlēs Londonā un startējusi trīs Eiropas čempionāta finālturnīros (2011., 2013. un 2015. gadā). Spēlējusi Anglijas U16 izlasē (2004. un 2005. gadā) un pasaules Universiādē (2009. gadā).

"Meklējot spēlētāju piektā numura pozīcijā, izvēlējāmies Lielbritānijas valstsvienības kapteini Azaniju Stjuarti, kurai ir liela starptautisko turnīru pieredze. Iepriekšējā sezona Spānijā spēlētājai nebija pati veiksmīgākā, taču izlases spēlēs viņas loma un produktivitāte ir daudz lielāka. Azanija labi cīnās groza tuvumā, nevairās no kontakta un spēlē ar lielu enerģiju. Centīsimies izmantot šīs īpašības, lai izveidotu daudzveidīgu komandas spēli aizsardzībā un uzbrukumā," saka "TTT Rīga" galvenais treneris Mārtiņš Zībarts.

"Mana bijusī komandas biedre Kima Batlere agrāk spēlēja Rīgā. Atceros, ka vienmēr dzirdēju no viņas labas vārdus par Rīgu – ka arhitektūra ir jauka un tā ir laba pilsēta, kur dzīvot," saka 28 gadus vecā sportiste. "Arī komandas biedres no Latvijas allaž slavēja savu pilsētu, tāpēc, saņemot piedāvājumu, biju priecīga. Ceru padarīt klubu lepnu, to labi pārstāvot Eirokausā un tiekot ar komandu, cik tālu iespējams."

Profesionālajā basketbolā Stjuarte aizvadījusi piecas sezonas. Spēlējusi Spānijā, Lielbritānijā, Austrālijā, Ungārijā. Pērn viņa pārstāvēja Spānijas virslīgas klubu "Campus Promete", 26 spēlēs laukumā pavadot vidēji 14 minūtēs, gūstot 4,3 punktus un izcīnot 3,4 atlēkušās bumbas, kā arī realizējot 53,8% divpunktu metienu (49/91).

Stjuarte basketbolu sāka spēlēt 13 gadu vecumā, kad tika ievērota netbola sacensībās.

2008. gada 10. septembrī Stjuartei tika izņemta nefunkcionējoša kreisā niere, bet viņa atgriezās sportā un tika izvirzīta NCAA Džima Valvano fonda atgriešanās balvai.