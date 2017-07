Ziņots, ka Latvijas izlase ceturtdien ceturtdaļfinālā ar 61:64 (20:13, 18:15, 14:25, 9:11) piekāpās Slovēnijai.

"Pirmajā puslaikā izdevās ierobežot Slovēnijas komandas līderes un neļaut pretiniecēm spēlēt viņu iecienīto ātro, kustīgo basketbolu. Uz labās aizsardzības fona parādījās arī precizitāte uzbrukumā," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē Neripa teikto. "Otrā puslaika sākumā no sliedēm mazliet izsita ātri sakrātās piezīmes, kas tika piešķirtas tūlīt pēc autu izspēles. Piedevām pret presingu bija gan saprotamas kļūdas, no kurām spēlē pilnībā izvairīties nav iespējams, gan arī dažas muļķīgas neprecizitātes."

Nerips atzina, ka ceturtdienas mačā Latvijai pietrūka prasmes uzbrukumā aukstasinīgi izspēlēt bumbu un atrast brīvās spēlētājas.

"Pretinieces lielu uzmanību koncentrēja uz Dignas Strautmanes neitralizēšanu, atstājot malas brīvākas. Savas iespējas labi izmantoja Anda Kuzmina, bet pietrūka aktīvāku un rezultatīvāku darbību no dažas citas spēlētājas, kaut gan iespēju netrūka. Statistika ir gana daiļrunīga. Piedevām pēdējās minūtēs mazliet novērsās veiksme, jo no labām pozīcijām mestās bumbas no groza izgriezās gan Dignai, gan Andai," sacīja Nerips.

"Pēc spēles emocijas nebija patīkamas, bet komandas kapteine Paula [Strautmane] ģērbtuvē uzreiz pateica, ka tagad jācīnās par piekto vietu. Čempionāts vēl nav beidzies," uzsvēra Nerips.

Latvijas izlase sestdien aizvadīs pusfinālu par 5.-8.vietu pret Itāliju, kas ceturtdaļfinālā ar 61:77 (19:32, 19:12, 15:21, 8:12) piekāpās Francijai.

Abas vienības tikās jau šī turnīra otrajā spēlē, Latvijai ciešot neveiksmi ar 55:67.

Latvijas sieviešu U-20 basketbola izlasei Eiropas čempionātā palīdz Paula Strautmane un Anna Dreimane, kuras jūnijā spēlēja kontinenta meistarsacīkstēs pieaugušo valstsvienībā, palīdzot tai pirmo reizi iegūt ceļazīmi uz Pasaules kausu. Komandā ir arī aizvadītās sezonas Latvijas labākā jaunā basketboliste Digna Strautmane.

Visas sastāvā iekļautās basketbolistes iekrājušas zināmu pieredzi Eiropas jaunatnes čempionātos, tai skaitā septiņas jau startējušas U-20 konkurencē. Pieredzes visbagātākā ir P.Strautmane, kurai šis ir jau devītais oficiālais jauniešu turnīrs un tikko izbaudīta arī pieaugušo čempionāta garša. Tikai piecas spēlētājas jau sasniegušas vecuma maksimālo robežu, vairākām spēlētājām uzreiz pēc šī čempionāta gaidāma dalība Pasaules kausā U-19 vecuma grupā, bet Laura Meldere un Jete Nulle šogad varēs palīdzēt arī Latvijas U-16 izlasei.

U-20 valstsvienības galvenais treneris Aigars Nerips nesen bija Mārtiņa Zībarta palīgs pieaugušo izlašu kontinenta meistarsacīkstēs.

Komanda Eiropas čempionātam gatavojās kopš jūnija sākuma, un tika aizvadītas piecas pārbaudes spēles - divas uzvaras pār Baltkrievijas U-20 izlasi, kā arī zaudējums un divas uzvaras pār Polijas vienaudzēm. P.Strautmane un Dreimane komandai pievienojās tikai 28. jūnijā.