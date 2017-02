Uzvarētājs tiks noskaidrots divu spēļu summā, bet atbildes cīņa šajā pārī iecerēta 8.martā Valmierā.

"Valmiera"/ORDO rindās šajā mačā 18 punktus iemeta Mārtiņš Laksa, kamēr 17 punkti Artūram Bērziņam. Savukārt 13 punktus pievienoja Lauris Blaus.

Vēl šī mača pirmajās minūtēs starp abām komandām aizritēja līdzvērtīga cīņa, tomēr pirmās ceturtdaļas izskaņā iniciatīva bija pārgājusi "Vytautas" pusē un tai šo nogriezni izdevās noslēgt ar četru punktu pārsvaru (25:21). Savukārt pirmā puslaika turpinājums "Valmiera"/ORDO vienībai bija ļoti neveiksmīgs, jo pretinieki otro ceturksni sāka ar 12:0 izrāvienu, tādējādi iegūdami komfortablu pārsvaru. Neilgi līdz lielajam pārtraukumam mājinieku handikaps pārsniedza jau 20 punktus.

Spēles otro daļu valmierieši sāka ar 21 punkta deficītu (37:58), taču cīņas turpinājums nebija labāks, jo 27.minūtē "Vytautas" basketbolistu pārsvars pirmo reizi sasniedza 30 punktu robežu (78:46). Latvijas čempioniem klājās grūti ar deficīta atspēlēšanu un kopumā tas tā arī netika samazināts, kā rezultātā atbildes mačā "Valmiera"/ORDO vienībai būs pamatīgi jānopūlas, lai atjaunotu intrigu šajā duelī.

"Valmiera"/ORDO basketbolisti BBL astotdaļfinālā divos mačos droši ar 78:65 un 87:81 uzvarēja Igaunijas klubu Raplas "Avis", summā svinot panākumu ar 165:146, bet "Vytautas" vēl pārliecinošāk ar 100:55 un 89:54, bet summā ar 189:109 sagrāva Pērnavas "Port of Parnu" komandu.

Valmierieši pēc iekļūšanas BBL ceturtdaļfinālā sestdien "Olybet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) spēlē ar 103:99 pagarinājumā uzvarēja "Liepāja"/"Triobet" komandu, savukārt "Vytautas" Lietuvas Basketbola līgā (LKL) ar 96:97 uzveica Ķēdaiņu "Nevežis".

LBL čempionātā "Valmiera"/OORDO ar 15 uzvarām 23 spēlēs ieņem trešo vietu, kamēr "Vytautas" savas valsts čempionātā ar 13 panākumiem 24 spēlēs ir piektajā pozīcijā desmit klubu konkurencē.

Savukārt šosezon BBL regulārajā čempionātā Vidzemes klubs izcīnīja deviņas uzvaras 12 mačos, kas deva otro vietu B apakšgrupā, kamēr "Vytautas" komanda dalību turnīrā sāka vien no izslēgšanas spēlēm, jo sezonas pirmajā daļā piedalījās FIBA Eiropas kausa izcīņā, kur aizkļuva līdz otrajai kārtai, bet izslēgšanas spēlēs netika.

"Valmiera"/ORDO komanda pērn aizkļuva līdz BBL pusfinālam, beigās turnīrā ieņemot ceturto vietu, kamēr "Vytautas" komanda pērn apstājās jau BBL astotdaļfinālā, zaudējot jau minētajam "Nevežis".

Pārējās trīs BBL ceturtdaļfināla pirmās spēles tiks aizvadītas trešdien. "Liepāja"/"Triobet" uzņems Pasvāles "Pieno žvaigždes", kamēr "Barons kvartāls" viesos duelēsies ar Tallinas "Kalev"/"Cramo" komandu, bet vēl vienā pārī "Tartu Universitāte" tiksies ar "Nevežis" basketbolistiem.

BBL izslēgšanas turnīrā visās kārtās uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.

BBL turnīra formāts arī šogad lielā mērā bija pakārtots Eirokausos startējošajām reģiona komandām, kuras tika atbrīvotas no regulārā turnīra. Tomēr šī čempionāta izslēgšanas cīņās tās drīkstēja piedalīties tikai tādā gadījumā, ja nav kvalificējušās izslēgšanas sacensības kontinenta turnīros. No vienībām, kas piedalījās BBL pamatturnīrā, izslēgšanas sacensībās neiekļuva tikai divas vienības - pastarīte Mogiļevas "Borisfen" no Baltkrievijas, kas cieta zaudējumus visās 12 spēlēs, kā arī Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" no Igaunijas, kas neieradās uz regulārā čempionāta pēdējo maču.

No astoņām Eirokausos startējošajām Baltijas vienībām BBL izslēgšanas sacensībās piedalās četras - "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte", TLU/"Kalev", kas dalību turnīrā noslēdza jau pēc astotdaļfināla, un "Vytautas". Šīm vienībām Eirokausos neizdevās sasniegt izslēgšanas turnīru.

Tikmēr trīskārtējie BBL čempioni "Šiauliai", kas nespēja pārvarēt Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmo posmu, labprātīgi atteicās no dalības BBL, jo saskaras ar finansiālām grūtībām.