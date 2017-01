Latvijas čempione " Valmiera "/ORDO trešdien "Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) regulārā čempionāta mačā izbraukumā ar 71:77 (9:20, 22:24, 23:14, 17:19) cīņā par pirmo vietu B apakšgrupā piekāpās Pasvāles "Pieno žvaigždes" klubam no Lietuvas.

"Valmiera"/ORDO sastāvā ar 17 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām izcēlās Artūrs Bērziņš, bet 14 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles amerikānim Demjeram Pitsam. Vēl 12 punktus pievienoja Lauris Blaus.

Valmieras komandai neveiksmīga bija jau pirmā ceturtdaļa, ko tā zaudēja ar 9:20, bet otrajā ceturtdaļā mājinieku pārsvars pieauga pat līdz 18 punktiem. Pirmo puslaiku Latvijas klubs noslēdza ar 13 punktu deficītu (31:44), taču trešajā ceturksnī viesiem izdevās intrigu atjaunot, jo tā laikā tika veikts 19:3 izrāviens, kas nedaudz vairāk par divām minūtēm līdz trešās ceturtdaļas beigām ļāva pietuvoties līdz 52:53.

Panākt pretiniekus "Valmiera"/ORDO tā arī nespēja, jo noslēdzošajā ceturtdaļā "Pieno žvaigždes" basketbolisti atkal turējās desmit punktu attālumā, bet Latvijas čempioni piedzīvoja neveiksmi.

Līdz ar to B apakšgrupā ar 11 uzvarām 12 spēlēs uzvarēja "Pieno žvaigždes", bet "Valmiera"/ORDO ar deviņiem panākumiem palika otrā. Pirmā šo abu vienību tikšanās reize šosezon noslēdzās ar 59:58 par labu Lietuvas klubam, tāpēc valmieriešiem trešdien bija jāizcīna uzvara ar vismaz divu punktu pārsvaru, lai garantētu pirmo pozīciju grupā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka trešdien tika atcelta plkst.18.30 plānotā BBL spēle, kurā vietējā "Jēkabpils" tiktos ar Igaunijas vienību Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall". Latvijas komandas pretinieki paziņoja, ka slimību, traumu un spēlētāju aizbraukšanas dēļ nevar ierasties uz maču. Līdz ar to "Jēkabpils" komanda saņēmusi tehnisko uzvaru ar rezultātu 20:0.

Šī spēle gan neko nemaina kopvērtējumā - jau iepriekš bija zināms, ka "Jēkabpils" ierindosies B grupas trešajā vietā, bet "Tarvas"/"Palmse Metall" paliek sestajā pozīcijā.

Tāpat trešdien "Jūrmala"/"Fēnikss" savā laukumā tiekas ar vienu no A grupas spēcīgākajām komandām Ķēdaiņu "Ņevežis" no Lietuvas. Vienīgajā abu vienību tikšanās reizē šosezon "Ņevežis" savā laukumā uzvarēja ar 71:65.

Vēl vienā trešdienas mačā "Ogre"/"Kumho Tyre" savu skatītāju priekšā spēkojas ar Igaunijas komandu TTU, turklāt šajā spēlē izšķirsies, kura vienība B grupā ieņems ceturto vietu un automātisku ceļazīmi uz izslēgšanas turnīru. Šosezon Ogres klubam šo Igaunijas vienību jau izdevies uzvarēt, turklāt viesos (83:71).

Visbeidzot trešdien "Barons kvartāls" uzņem Kazahstānas klubu Atirau "Barsi". Rīgas klubs jau ir garantējis pirmo vietu A apakšgrupā, bet pirms tam šosezon Latvijas komanda kazahus pieveica ar 101:94.

Līgas kopvērtējumā A apakšgrupā līdere ar deviņām uzvarām 11 spēlēs ir "Barons kvartāls" komanda, kas vairs zemāk nevar atkrist. Ar astoņām uzvarām 11 mačos seko Ķēdaiņu "Ņevežis" vienība no Lietuvas, bet ar astoņiem panākumiem 12 cīņās regulāro sezonu noslēgusi Igaunijas komanda Raplas "Avis". Tikmēr "Jūrmala"/"Fēnikss" un "Liepāja"/"Triobet" guvušas pa pieciem panākumiem, bet jūrmalniekiem ir viena spēle rezervē un labāka punktu attiecība savstarpējos mačos. Sestā ar trim panākumiem ir regulāro sezonu noslēgusī "Port of Parnu" komanda no Igaunijas, bet Kazahstānas klubs Atirau "Barsi" 11 spēlēs guvis divus panākumus.

Savukārt B apakšgrupā ar 11 uzvarām 12 mačos uzvarēja Pasvāles "Pieno žvaigždes" komanda, kurai ar deviņiem panākumiem sekoja Latvijas čempione "Valmiera"/ORDO. "Jēkabpils" basketbolisti regulāro sezonu noslēdza ar astoņām uzvarām, pa pieciem panākumiem guvušas "Ogre"/"Kumho Tyre" un TTU vienības, bet Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" tika pie trim uzvarām. Savukārt Mogiļevas "Borisfen" basketbolisti no Baltkrievijas zaudēja visos 12 aizvadītajos mačos.

Šosezon BBL čempionāta pamatturnīrā spēlē 14 komandas, kas ir sadalītas divās grupās.

Katras grupas četras labākās vienības kvalificēsies astotdaļfinālam, kurā tās spēkosies ar astoņām izliktajām komandām, kas startē Eirokausos. Tiesa, BBL turnīrā iesaistīsies vien tās izliktās dalībnieces, kurām neizdosies kvalificēties Eirokausu izslēgšanas sacensībām. Tādā gadījumā astotdaļfinālā atbrīvosies vietas un tam kvalificēsies labākās no izslēgšanas turnīrā neiekļuvušajām BBL komandām.

Izslēgšanas turnīrā, tāpat kā iepriekšējās sezonās, katras kārtas uzvarētāji tiks noteikti divu spēļu summā - arī finālā un cīņā par bronzas godalgām.