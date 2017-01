"Valmiera"/ORDO "Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) spēlē pirmdien savā laukumā ar 86:76 (19:17, 19:10, 26:21, 22:28) pārspēja "Ogre"/"Kumho Tyre" komandu.

Savukārt "Jūrmala"/"Fēnikss" mača vidū pēc atspēlēšanās ieguva vadību, tomēr to izlaida no rokām un savā laukumā ar 58:64 (15:20, 17:6, 11:16, 15:22) piekāpās Raplas "Avis" komandai no Igaunijas.

Valmierā notikušajā spēlē Latvijas čempiones rindās rezultatīvākais bija Artūrs Bērziņš, kurš guva 19 punktus un savāca sešas bumbas zem groziem, 15 punkti Mārtiņam Laksam, bet 13 punktus iemeta Demjers Pitss.

Tikmēr pretiniekiem 15 punktus guva komandas kapteinis Gints Antrops, bet pa 12 punktiem Mārcim Vītolam un Laurim Mizim.

Valmieras basketbolisti ogrēniešiem pirmajās četrās minūtēs neļāva iekarot savu grozu, kamēr paši sameta septiņus punktus. Pirmā ceturkšņa beigās "Ogre"/"Kumho Tyre" izlīdzināja spēles gaitu, taču otrās ceturtdaļas vidū laukuma saimnieki panāca jau desmit punktu starpību (29:19). Puslaiku mājinieki uzvarēja ar 38:27, arī spēles otrajā nogrieznī saglabājot pārsvaru un tiekot pie panākuma ar rezultātu 86:76.

Valmierieši BBL turnīrā guvuši sešas uzvaras pēc kārtas, bet iepriekšējā šī turnīra spēlē ar 77:55 tika uzveikta "Jēkabpils". Ceturtdien Latvijas čempioni sev vēsturisko 2016.gadu noslēdza ar uzvaru, "Olybet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) regulārā čempionāta mačā savā laukumā ar 86:84 pārspējot "Liepāja"/"Triobet" komandu.

Tikmēr ogrēnieši pēdējās sešās BBL spēlēs tikuši pie vienas uzvaras. "Ogre"/"Kumho Tyre" basketbolisti kalendāro gadu noslēdza piektdien, LBL turnīrā izcīnot skaļu uzvaru 80:72 pār valsts vicečempioni "VEF Rīga" komandu.

Iepriekšējā šo abu komandu BBL spēlē Valmieras klubs uzvarēja ar 71:65. Savukārt LBL abas komanda šosezon aizvadījušas divas savstarpējās spēles, apmainoties ar uzvarām.

Tikmēr Lapmežciemā notikušajā spēlē jūrmalniekus no zaudējuma neglāba Viktora Iļijina 14 punkti un 12 atlēkušās bumbas. Tāpat 14 punktus iemeta Artūrs Dušelis, bet pārējie no mājiniekiem neguva vairāk par septiņiem punktiem.

Savukārt Igaunijas komandā ar 16 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Nīderlandes centra spēlētājs Tomass van der Marss.

Mača pirmo pusotru ceturtdaļu neliels pārsvars piederēja "Avis" basketbolistiem (26:20), taču nākamās deviņas minūtes viesi palika "sausā", kas jūrmalniekiem ļāva veikt izrāvienu 14:0. Pēc nonākšanas vadībā jūrmalnieki trešajā ceturtdaļā noturēja vadību, taču Igaunijas komanda ceturtajā ceturksnī panāca izlīdzinājumu. Ceturkšņa otrajā pusē "Avis" ieguva nelielu vadību, ko laukuma saimnieki neatspēlēja un cieta zaudējumu ar 58:64.

Jūrmalnieki pēdējos piecos BBL mačos tikuši pie trim uzvarām, turklāt par decembra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts kūrortpilsētas komandas kapteinis Edgars Jeromanovs, kurš pirmdien guva četrus punktus. Tikmēr "Avis" komanda pēdējās sešās BBL spēlēs izcīnījusi piecas uzvaras.

Šī abām komandām bija otrā savstarpējā spēle šosezon. Novembrī uzvaru ar 70:56 izcīnīja "Avis" basketbolisti.

Līgas kopvērtējumā A apakšgrupā "Barons kvartāls" un "Avis" komandām ir septiņas uzvaras deviņās spēlēs, bet sešus panākumus guvusi Ķēdaiņu "Nevežis" vienība. Tikmēr "Liepāja"/"Triobet" un "Jūrmala"/"Fēnikss" kontā ir pa četrām uzvarām attiecīgi astoņās un desmit cīņās, ar diviem panākumiem seko "Port of Parnu" komanda, bet Kazahstānas klubs Atirau "Barsi" cietis sešus zaudējumus sešās spēlēs.

Savukārt B apakšgrupā līdere ar astoņām uzvarām deviņos mačos ir Lietuvas komanda Pasvāles "Pieno žvaigždes", kurai ar tikpat panākumiem desmit cīņās seko "Valmiera"/ORDO. "Jēkabpils" basketbolisti desmit mačos tikuši pie septiņām uzvarām, bet ceturtā ar pieciem panākumiem 11 cīņās ir "Ogre"/"Kumho Tyre", pie trim uzvarām astoņās spēlēs tikusi Tallinas TTU, bet Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" guvusi divas uzvaras. Savukārt Mogiļevas "Borisfen" basketbolisti zaudējuši visos deviņos aizvadītajos mačos.

Šosezon BBL čempionāta pamatturnīrā spēlē 14 komandas, kas ir sadalītas divās grupās.

Katras grupas četras labākās vienības kvalificēsies astotdaļfinālam, kurā tās spēkosies ar astoņām izliktajām komandām, kas startēs Eirokausos. Tiesa, astoņas izliktās dalībnieces BBL turnīrā iesaistīsies vien tad, ja tām neizdosies kvalificēties Eirokausu izslēgšanas sacensībām. Tādā gadījumā astotdaļfinālā atbrīvosies vietas un tam kvalificēsies labākās no izslēgšanas turnīrā neiekļuvušajām BBL komandām.

Izslēgšanas turnīrā, tāpat kā iepriekšējās sezonās, katras kārtas uzvarētāji tiks noteikti divu spēļu summā - arī finālā un cīņā par bronzas godalgām.