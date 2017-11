Ar krietni atjaunotu sastāvu spēlējošā Valmieras komanda BBL čempionātā cieta otro zaudējumu tikpat mačos, bet šosezon, ņemot vērā arī "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) spēles, Kristapa Valtera trenētajai vienībai ir tikai viens panākums 11 mačos.

Otrdien aizvadītajā mačā mājiniekiem rezultatīvākais ar 28 punktiem bija komandas līderis Jānis Kaufmanis, bet Viktors Iļjins izcēlās ar 18 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām zem groziem, kas viņam deva 28 efektivitātes rādītāja punktus.

Tikmēr Tartu vienībā Kristjans Kitsings guva 18, bet Stīvens Kuks 17 punktus.

Pēc puslaika "Valmiera"/ORDO zaudēja ar 36:48, taču pilnīgi salūza pēdējā ceturtdaļā, ļaujot igauņiem svinēt pārliecinošu uzvaru.

Valmierieši BBL šosezon līdz šim bija aizvadījuši vienu maču, kurā aizpagājušajā nedēļā ar 69:90 atzina Igaunijas komandas TTU pārākumu.

Tikmēr Tartu vienība BBL sezonas pirmajā mačā ar 70:64 uzvarēja "Ogri", bet pēc tam tika piedzīvots sensacionāls zaudējums 79:88 Kazahstānas komandai Atirau "Barsi". Arī Tartu komandai vietējā čempionātā neklājās viegli, jo četrās Igaunijas augstākās līgas cīņās gūts tikai viens panākums.

Tāpat otrdien citā BBL spēlē "Ogre" savā laukumā uzņem Kazahstānas vienību Atirau "Barsi".

Ogrēnieši LBL sezonas ievadā cietuši divus zaudējumus - vispirms ar 64:70 tika atzīts "Tartu Universitātes" pārākums, bet pēc tam ar 83:110 nācās piekāpties arī pagājušās sezonas turnīra finālistei Pasvāles "Pieno žvaigždes" no Lietuvas. Ogres komandai šobrīd ir trīs zaudējumu sērija, jo sestdien tika ciests šosezon pirmais zaudējums arī LBL turnīrā.

Tikmēr "Barsi" vienībai pēc uzvaras pār "Tartu Universitāti" BBL sekoja divi zaudējumi Igaunijas komandām.

B apakšgrupā vadībā ar divām uzvarām divos mačos ir "Pieno žvaigždes" un TTU komandas, bet "Tartu Universitātei" ir divas uzvaras trīs cīņās. Viens panākums divās spēlēs ir "Kalev"/TLU, vienu panākumu trīs cīņās guvusi "Barsi", bet tikai zaudējumus jaunās sezonas ievadā cietušas Latvijas komandas "Ogre" un "Valmiera"/ORDO.

Tikmēr A apakšgrupā līdere ar divām uzvarām divos mačos ir "Šiauliai", panākumu vienīgajā spēlē guvusi "Jūrmala", savukārt ar diviem panākumiem trijās cīņās seko BBL čempione Prieņu-Birštonas "Vytautas" no Lietuvas. Pa uzvarai divās spēlēs ir Igaunijas vienībām Raplas "AVIS Utilitas", ko pārstāv Māris Ziediņš, un "Port of Parnu". Savukārt bez panākumiem pagaidām ir "Betsafe/Liepāja" un Minskas "Cmoki" no Baltkrievijas, kas turnīrā piedalās ar otro komandu.

No Latvijas komandām iepriekšējā sezonā līdz ceturtdaļfinālam aizkļuva Liepājas un Valmieras komandas, kā arī "Barons kvartāls", kas šosezon nepiedalās ne LBL, ne BBL. Savukārt Jūrmalas, Ogres un Jēkabpils komandas apstājās izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā jeb astotdaļfinālā.

BBL vieskomandas Minskas "Cmoki" un Atirau "Barsi" šosezon visas savas spēles aizvadīs pretinieku laukumos.

Pamatturnīrā pēc divu apļu spēlēm katras grupas četras labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēlēs, kuras sāksies no ceturtdaļfināla fāzes.

Atšķirībā no iepriekšējām sezonām, šoreiz izslēgšanas spēlēs piedalīsies tikai tās komandas, kuras aizvadījušas pamatturnīru, kamēr iepriekš izšķirošajā BBL čempionāta fāzē iesaistījās arī tie klubi, kuri sezonas laikā startēja Eirokausos.

Iepriekšējā sezonā par čempioni tika kronēta Lietuvas komanda Prieņu-Birštonas "Vytautas", kas divu Lietuvas komandu duelī pārspēja Pasvāles "Pieno žvaigždes".