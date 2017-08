Bez Jansona "Valmiera/ORDO" šobrīd spēkā līgumi ir arī ar centra spēlētāju Viktoru Iļjinu, kā arī virkni U16 un U18 Latvijas izlašu kandidātiem – Ojāru Bērziņu, Dāvidu Vīksni, Edgaru Kaufmani, Raineru Kalniņu, Ņikitu Zadvorniju, Jāni Kāpostu un Danielu Gersonu.

Valmieras kluba jaunpienācējs Jansons ir viens no sava vecuma talantīgākajiem vieglajiem uzbrucējiem Latvijā, kurš ir apveltīts ar lielisku koordināciju un ātruma īpašībām, kā arī ar ļoti labu metienu no tālās distances. Debiju Latvijas basketbola līgā Ogres basketbola skolas audzēknis piedzīvoja jau 17 gadu vecumā – 2015./2016. gada sezonā, kad pārstāvēja "Ogre/Kumho Tyre" komandu, bet pēc vienas sezonas savas dzimtās pilsētas komandā, 2016. gada vasarā viņš pieņēma lēmumu pievienoties "VEF skola" sistēmai.

2016./ 2017. gada sezonā ogrēnietis bija viens no "VEF skola" līderiem LBL 2 divīzijā, nospēlētajos deviņos mačos, vidēji spēlē izceļoties ar 18,4 punktiem un 4,6 atlēkušajām bumbām, turklāt realizējot 44,1 % no izdarītajiem tālmetieniem. Latvijas čempionvienības "VEF Rīga" komandas sastāvā Jansons aizvadītajā sezonā "OlyBet" LBL turnīrā laukumā izgāja piecās spēlēs, kurās atzīmējās ar 1,8 gūtajiem punktiem un 1,0 atlēkušajām bumbām, savukārt VTB vienotajā līgā viņš laukumā devās divās cīņās, savu debiju vienā no Eiropas spēcīgākajām basketbola līgām piedzīvojot 2016. gada 13.novembrī mačā pret Saratovas "Avtodor".

Niks Jansons ir piedalījies arī divos Eiropas jauniešu čempionātos, pārstāvot, attiecīgi, Latvijas U16 un U18 izlases. U16 izlases sastāvā viņš 2014. gadā notiekošajā Eiropas U16 čempionātā Rīgā izcīnīja sudraba medaļas, savukārt 2016. gadā viņš bija viens no Latvijas junioru izlases līderiem (7.5p, 2.7atl.b, 1.3rez.p) Eiropas U18 čempionātā Turcijā, palīdzot tai turnīra noslēgumā ierindoties 13. pozīcijā un saglabāt vietu A divīzijā. Šovasar ogrēnietis bija iekļauts starp Latvijas U20 izlases kandidātiem dalībai Eiropas U20 čempionātā, bet savainojuma dēļ no kandidēšanas uz vietu izlases sastāvā nācās atteikties.