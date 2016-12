Valsts čempione "Valmiera"/ORDO trešdien "Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) spēlē viesos pārliecinoši ar 77:55 (13:14, 20:12, 25:10, 19:19) sagrāva "Jēkabpils" komandu, turpinot panākumu sēriju turnīrā, tikmēr "Barons kvartāls" smagā spēlē ar 101:94 (25:19, 23:22, 19:23, 34:30) uzvarēja Kazahstānas vienību Atirau "Barsi", kļūstot par savas apakšgrupas līderi.

Valmieras komanda BBL čempionātā izcīnīja piekto uzvaru pēc kārtas, kamēr jēkabpiliešiem pārtrūka divu uzvarētu spēļu sērija. Savukārt "Barons kvartāls" turnīrā tika pie ceturtā panākuma pēc kārtas.

Jēkabpilī notikušajā spēlē "Valmiera"/ORDO komandā Artūrs Bērziņš guva 19, bet Demjers Pitss 18 punktus, bet Jānis Kaufmanis un Lauris Blaus pievienoja pa deviņiem punktiem katrs. Savukārt "Jēkabpils" rindās Oskars Virsis sameta 16, bet Jurijs Aleksejevs desmit punktus.

Pēc līdzīgā spēles sākuma, valmierieši otrajā ceturtdaļā pārņēma iniciatīvu un tuvojoties puslaika beigām izvirzījās vadībā ar 30:19. Turpinājumā viņi lēnām palielināja pārsvaru, trešās ceturtdaļas beigās pēc Kaufmaņa un Bērziņa tālmetieniem panākot 58:36 savā labā, bet beigās droši pārsvaru nosargāja.

Valmierieši uzvaru sēriju BBL sāka novembra vidū, bet ņemot vērā arī "Olybet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) spēles, viņiem tagad arī ir piecu uzvaru sērija.

Rūdolfa Rozīša trenētie "Jēkabpils" basketbolisti līdz šim vienīgos zaudējumus BBL turnīrā šosezon bija piedzīvojuši pret Lietuvas komandu Pasvāles "Pieno Zvaigzdes", savukārt pirmajā aplī viņi "Valmiera"/ORDO bija uzvarējuši ar rezultātu 78:59.

Tāpat abas vienības divreiz savā starpā ir tikušās LBL ietvaros, abas reizes uzvarot valsts čempioniem - novembrī "Valmiera"/ORDO Jēkabpilī bija labāka ar 71:67, bet pirms 11 dienām savā laukumā uzvarēja ar 78:61. Abām komandām LBL turnīrā šobrīd ir 50% uzvaru un zaudējumu attiecība.

Tikmēr Rīgā aizvadītajā spēlē "Barons kvartāls" rindās Dāvis Geks guva 23, bet Dāvis Zonne 20 punktus, izdarot arī sešas rezultatīvas piespēles, kamēr Deniss Krestiņins sameta 18 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas zem groziem.

"Barsi" komandā Trevins Parkss sameta 28, bet Pāvels Mihejevs 23 punktus.

Spēli labāk sāka "Barons kvartāls", pirmajā ceturtdaļā panākot 23:11 savā labā, bet pēc puslaika esot vadībā ar 48:41. Tomēr pēc atpūtas "Barsi" pārņēma iniciatīvu un trešās ceturtdaļas vidū jau bija vadībā ar 55:52. Spēles turpinājums aizritēja ļoti sīvā cīņā, taču "barons kvartāls" spēja atgūt vadību. Tiesa, pēdējā spēles nogrieznī uz nelielu brīdi vadībā bija arī viesi (78:75), tomēr izskaņu labāk aizvadīja Latvijas klubs, kurš guva septiņus punktus pēc kārtas, pēc tam vadību ne bez pūlēm nosargājot un kļūstot par A apakšgrupas līderi.

"Barons kvartāls" komanda nesen uzvarēja četros mačos pēc kārtas, no kuriem trīs bija BBL ietvaros, bet šī uzvaru sērija tika pārtraukta svētdien, kad divkārtējie Latvijas čempioni LBL mačā ar 74:83 savā laukumā piekāpās kopvērtējumā zemāk esošajai "Liepāja"/"Triobet" komandai.

Tikmēr "Barsi" komanda BBL turnīrā iesaistījās vien šomēnes un visas savas spēles aizvada izbraukumā. Atirau komanda sešos mačos piedzīvojusi sešus zaudējumus, no kuriem mazākais bijis ar pieciem punktiem. Vēl tikai pirmdien "Barsi" ar 63:96 kapitulēja "Jūrmala"/"Fēnikss" vienībai.

Vēl vienā trešdien aizvadītā spēlē Ķēdaiņu "Nevežis" no Lietuvas savās mājās ar 96:73 (20:17, 20:13, 29:25, 27:18) uzvarēja "Port of Parnu" komandu no Igaunijas.

Līgas kopvērtējumā A apakšgrupā "Barons kvartāls" ir septiņas uzvaras deviņās spēlēs, bet pa sešiem panākumiem ir Raplas "Avis" un Ķēdaiņu "Nevežis" komandām, taču igauņi ir aizvadījuši astoņas, bet lietuvieši deviņas spēles. Tikmēr "Liepāja"/"Triobet" un "Jūrmala"/"Fēnikss" kontā ir pa četrām uzvarām attiecīgi astoņās un deviņās cīņās, ar diviem panākumiem seko "Port of Parnu" komanda, bet Kazahstānas klubs Atirau "Barsi" cietis sešus zaudējumus sešās spēlēs.

Savukārt B apakšgrupā līdere ar astoņām uzvarām deviņos mačos ir Lietuvas komanda Pasvāles "Pieno žvaigždes", kurai ar septiņiem panākumiem seko "Valmiera"/ORDO un "Jēkabpils", taču valmierieši ir aizvadījuši deviņus mačus, kamēr Jēkabpils komandai ir par vienu spēli vairāk. Ceturtā ar pieciem panākumiem desmit cīņās ir "Ogre"/"Kumho Tyre", pie trim uzvarām astoņās spēlēs tikusi Tallinas TTU, bet Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" guvusi divas uzvaras. Savukārt Mogiļevas "Borisfen" basketbolisti zaudējuši visos deviņos aizvadītajos mačos.

Šosezon BBL čempionāta pamatturnīrā spēlē 14 komandas, kas ir sadalītas divās grupās.

Katras grupas četras labākās vienības kvalificēsies astotdaļfinālam, kurā tās spēkosies ar astoņām izliktajām komandām, kas startēs Eirokausos. Tiesa, astoņas izliktās dalībnieces BBL turnīrā iesaistīsies vien tad, ja tām neizdosies kvalificēties Eirokausu izslēgšanas sacensībām. Tādā gadījumā astotdaļfinālā atbrīvosies vietas un tam kvalificēsies labākās no izslēgšanas turnīrā neiekļuvušajām BBL komandām.

Izslēgšanas turnīrā, tāpat kā iepriekšējās sezonās, katras kārtas uzvarētāji tiks noteikti divu spēļu summā - arī finālā un cīņā par bronzas godalgām.