Latvijas čempione "Valmiera"/ORDO, kā arī "Liepāja"/"Triobet" vienība otrdien viesos guva drošas uzvaras pirmajās "Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) astotdaļfināla spēlēs.

"Valmiera"/ORDO ar rezultātu 78:65 (26:16, 18:19, 14:10, 20:20) droši pieveica Igaunijas komandu Raplas "Avis". Jau spēles sestajā minūtē valmierieši pirmoreiz ieguva desmit punktu pārsvaru (15:5). Kaut otrās ceturtdaļas otrajā pusē pretinieki Latvijas komandas pārsvaru samazināja līdz četriem punktiem (38:34), viesi darbojās ļoti pārliecinoši un kopumā jautājumi par uzvarētāju nebija.

Valmieras komandai ar 21 punktu palīdzēja Demjers Pitss, bet attiecīgi 17 un 14 punktus pievienoja Eštons Mičels un Artūrs Bērziņš.

Tikmēr "Avis" sastāvā 22 punktus sameta Martins Pāsoja.

Savukārt "Liepāja"/"Triobet" ar 92:75 (21:23, 26:21, 24:15, 21:16) uzveica TLU/"Kalev" basketbolistus. Šeit mačs pirmajā puslaikā ritēja līdzīgā cīņā, tomēr otrajā pusē pēdējā laikā vairākus līderus zaudējušie liepājnieki bija ievērojami pārāki un ieguva ļoti nopietnu handikapu pirms atbildes mača.

Uzvarētājiem ar 24 punktiem atzīmējās Roberts Krastins, 20 punktus sameta Artūrs Ausējs, bet ar 17 punktiem piebalsoja Rihards Bērziņš.

Savukārt Tallinas vienībai ar 23 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm palīdzēja Kristo Sāge.

TLU/"Kalev" komanda no pamatturnīra bija atbrīvota, jo sezonas ievadā spēlēja FIBA Eiropas kausā, kur gan četrās spēlēs cieta četrus zaudējumus.

Otrdien arī kļuva zināma pirmā ceturtdaļfināla dalībniece par ko ļoti pārliecinoši kļuva "Tartu Universitātes" komanda no Igaunijas. Arī atbildes mačā tā ar 74:45 (21:6, 25:8, 15:17, 13:14) neatstāja cerības uz panākumu Kazahstānas komandai Atirau "Barsi". Ar 17 punktiem izcēlās Mendels Tomass.

Abas komandas pirmo reizi tikās pirmdien, kad Tartu vienība sagrāva pretiniekus ar 83:49. "Barsi" vienība šajā sezonā visas BBL spēles aizvadīja izbraukumā.

Ceturtdaļfinālā "Tartu Universitāte" tiksies ar Latvijas komandu Jēkabpils" vai Lietuvas klubu Ķēdaiņu "Ņevežis".

Vēl vienā astotdaļfināla pirmajā cīņā Lietuvas klubs Prieņu-Birštonas "Vytautas" savā laukumā otrdien ar 100:55 (26:16, 25:10, 28:13, 21:16) sagrāva "Port of Parnu" vienību no Igaunijas. Uzvarētājiem 22 punktus sameta Domants Šešks.

Pārējie Latvijas klubi astotdaļfināla pirmās spēles aizvadīs trešdien – "Barons kvartāls" spēkosies ar "Jūrmala"/"Fēnikss". "Jēkabpils" spēlēs pret "Ņevežis", bet "Ogre"/"Kumho Tyre" duelēsies ar Pasvāles "Pieno žvaigždes".

Tāpat trešdien divu Igaunijas komandu pirmajā duelī Tallinas "Kalev"/"Cramo" sacentīsies ar TTU.

Atbildes spēles pārējos septiņos pāros risināsies pēc divām nedēļām. BBL izslēgšanas turnīrā visās kārtās uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.

BBL turnīra formāts arī šogad lielā mērā bija pakārtots Eirokausos startējošajām reģiona komandām, kuras tika atbrīvotas no regulārā turnīra. Tomēr šī čempionāta izslēgšanas cīņās tās drīkstēja piedalīties tikai tādā gadījumā, ja nav kvalificējušās izslēgšanas sacensības kontinenta turnīros. No vienībām, kas piedalījās BBL pamatturnīrā, izslēgšanas sacensībās neiekļuva tikai divas vienības – pastarīte Mogiļevas "Borisfen" no Baltkrievijas, kas cieta zaudējumus visās 12 spēlēs, kā arī Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" no Igaunijas, kas neieradās uz regulārā čempionāta pēdējo maču.

No astoņām Eirokausos startējošajām Baltijas vienībām vienībām BBL izslēgšanas sacensībās piedalās četras – "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte", TLU/"Kalev" un "Vytautas". Šīm vienībām Eirokausos neizdevās sasniegt izslēgšanas turnīru.

Tikmēr trīskārtējie BBL čempioni "Šiauliai", kas nespēja pārvarēt Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmo posmu, labprātīgi atteicās no dalības BBL, jo saskaras ar finansiālām grūtībām.