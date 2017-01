Latvijas čempione " Valmiera "/ORDO "Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) regulārā čempionāta mačā sestdien savā laukumā ar 88:69 (26:20, 23:13, 19:24, 20:12) pārspēja turnīra pastarīti Mogiļevas "Borisfen" no Baltkrievijas.

Uzvarētājiem ar 19 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Demjers Pitss, bet 15 punkti un astoņas atlēkušās bumbas Laurim Blauam. Tikmēr 13 punktus guva Mārtiņš Laksa, bet pa desmit punktiem Rinaldam Mālmanim un Ervīnam Jonātam, kuram arī deviņas bumbas zem groziem.

Tikmēr pretinieki sestdien izmantoja septiņus spēlētājus, bet rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Aliaksandrs Harkevičs.

"Borisfen" komanda valmieriešiem pretestību spēja parādīt vien spēles pirmajā ceturtdaļā, bet pēc tam laukuma saimnieki nokļuva drošā attālumā un izcīnīja uzvaru.

Valmieras basketbolisti BBL uzvarējuši jau septiņās spēlēs pēc kārtas, un šis panākums ļauj saglabāt cerības uz pirmo vietu apakšgrupā. Šeit izšķirošā spēle notiks nākamajā trešdienā, kurā "Valmiera"/ORDO ar būs obligāti jāuzvar arī Pasvāles "Pieno žvaigždes".

Tikmēr "Borisfen" zaudējusi visās 12 šosezon aizvadītajās BBL spēlēs un ceturtdien vienība noslēgs dalību šīs sezonas čempionātā. Divas no šīm neveiksmēm baltkrievi piedzīvoja vēl šonedēļ un iepriekšējā cīņā ceturtdien ar 97:108 piekāpās TTU komandai no Igaunijas, kas bijis tās līdzīgākais mačs šosezon.

Abu komandu pirmā apļa mačā valmierieši novembrī uzvarēja pretiniekus ar 60:46.

Baltkrievijas čempionātā "Borisfen" ir viena no vadošajām komandām, ar 16 spēlēs 15 izcīnītām uzvarām dalot pirmo pozīciju ar "Grodno-93" vienību.

Līgas kopvērtējumā A apakšgrupā līdere ar deviņām uzvarām 11 spēlēs ir "Barons kvartāls" komanda, kas vairs zemāk nevar atkrist. Ar astoņām uzvarām 11 mačos seko Ķēdaiņu "Ņevežis" vienība no Lietuvas, bet ar astoņiem panākumiem 12 cīņās regulāro sezonu noslēgusi Igaunijas komanda Raplas "Avis". Tikmēr "Jūrmala"/"Fēnikss" kontā ir pieci panākumi 11 mačos, ar četrām uzvarām desmit spēlēs seko "Liepāja"/"Triobet", sestā ar trim panākumiem regulāro sezonu jau noslēgusi ir "Port of Parnu" komanda no Igaunijas, bet Kazahstānas klubs Atirau "Barsi" desmit spēlēs guvis divus panākumus, kuri abi bijuši iepriekšējās divās cīņās.

Savukārt B apakšgrupā līdere ar desmit uzvarām 11 mačos ir Pasvāles "Pieno žvaigždes" komanda, kurai ar deviņiem panākumiem 11 cīņās seko Latvijas čempione "Valmiera"/ORDO. "Jēkabpils" basketbolisti 11 mačos tikuši pie septiņām uzvarām, pa pieciem panākumiem 11 cīņās guvušas "Ogre"/"Kumho Tyre" un TTU vienības, bet Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" guvusi trīs uzvaras. Savukārt Mogiļevas "Borisfen" basketbolisti no Baltkrievijas zaudējuši visos 12 aizvadītajos mačos.

Šosezon BBL čempionāta pamatturnīrā spēlē 14 komandas, kas ir sadalītas divās grupās.

Katras grupas četras labākās vienības kvalificēsies astotdaļfinālam, kurā tās spēkosies ar astoņām izliktajām komandām, kas startē Eirokausos. Tiesa, BBL turnīrā iesaistīsies vien tās izliktās dalībnieces, kurām neizdosies kvalificēties Eirokausu izslēgšanas sacensībām. Tādā gadījumā astotdaļfinālā atbrīvosies vietas un tam kvalificēsies labākās no izslēgšanas turnīrā neiekļuvušajām BBL komandām.

Izslēgšanas turnīrā, tāpat kā iepriekšējās sezonās, katras kārtas uzvarētāji tiks noteikti divu spēļu summā - arī finālā un cīņā par bronzas godalgām.