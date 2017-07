Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas U-20 izlases basketbolisti svētdien Grieķijā ar rezultātu 62:75 (21:31, 16:17, 15:9, 9:19) zaudēja Ukrainas vienaudžiem, ciešot otro zaudējumu divos mačos. Spēles otrajā puslaikā Latvija gandrīz atspēlēja desmit punktu deficītu, tomēr beigās labāki bija ukraiņi.

"Agresivitātes un pašatdeves ziņā tā bija mūsu pagaidām labākā spēle. Žēl, ka neizmantojām iespējas uzvarēt, taču ļoti svarīgi būs uzvarēt izšķirošajās spēlēs, kas mums vēl priekšā," Vecvagara teikto citē Latvijas Basketbola savienība (LBS).

"Gan pārrunas sapulcē, gan video seanss deva vajadzīgo rezultātu. Agresivitāte bija vajadzīgajā līmenī. Neiztikām arī bez kļūdām, turklāt Ukrainas komanda sākumā ļoti precīzi meta arī ar nopietnu pretestību. Taču nesabrukām, nonākuši grūtā situācijā, kad zaudējām ar 24:41. Aizsardzība kļuva nepiekāpīgāka un pamazām samazinājām rezultāta starpību," cīņu atcerējās treneris.

"Otrajā puslaikā ilgu laiku iniciatīva bija mūsu rokās, bija daudzas iespējas izvirzīties vadībā. Vēl četras minūtes pirms beigām bija 60:61. Galotnē spēles gaitu būtiski ietekmēja divas muļķīgas kļūdas piespēlēs. Ukraiņi riskēja, ejot uz bumbas pārķeršanu, par ko varējām viņus sodīt, taču nospēlējām pēc šablona, nevis situācijas un par to samaksājām. Jāizdara secinājumi," atzina Vecvagars.

"Statistikā daudzi rādītāji ir līdzīgi. Izņemot soda metienus, kurus ukraiņi metuši par 22 vairāk. Nedomāju gan, ka šoreiz bijām nepietiekami agresīvi uzbrukumā. Ļāvām spēlē iejusties Verneram Koham un, kaut arī viņš ātri savāca piecas piezīmes, komandai viņa klātbūtne laukumā nāca par labu. Svarīgi, lai Kohs varētu palīdzēt svarīgākajās spēlēs, tāpēc turpmāk slodzi viņam rūpīgi dozēsim. Tāpat kā citiem līderiem, kuri patērēja daudz spēka. Par laimi, izskatās, ka Kristianam Vīksnem savainojums nav nopietns. Grupas turnīra pēdējai spēlei ar Lietuvu, iespējams, nebūs ietekmes uz tabulu. Centīsimies sabalansēt spēkus tā, lai būtu gatavi labāko sniegumu parādīt izslēgšanas mačos," piebilda treneris.

Jau vēstīkts, ka pirmajā spēlē turnīrā Latvijas U-20 basketbolisti ar 54:90 kapitulēja Izraēlai.

Čempionāta turpinājumā Latvijas basketbolisti C apakšgrupā pirmdien tiksies ar Lietuvu. Turpinājumā trešdien astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no D grupas vienībām - Spāniju, Serbiju, Itāliju, Slovēniju. Astotdaļfinālu uzvarētāji turpinās cīņu par medaļām, bet zaudētāji cīņā par 9.-16.vietu spēlēs par vietas saglabāšanu A divīzijā, no kuras izkritīs trīs vājākās komandas.

Vecvagara trenētā komanda uz čempionātu devās tālu no optimālā sastāva, jo, kā pirms turnīra atzina treneris, dažādu iemeslu dēļ komandai nevar palīdzēt deviņi spēlētāji.

Savainojumu dēļ nevar spēlēt Kārlis Siliņš, Artūrs Strautiņš, Kristers Zoriks, Kārlis Garoza un Niks Jansons. Mācību dēļ nespēlēs Zigmārs Raimo, kluba iebildumu dēļ ierindā nav Džeiks Krūmiņš un talantīgais Rodions Kurucs, kurš nolēma gaidāmajai sezonai, kurā viņam paredz vietu Spānijas granda Barselonas "Lassa" rindās, trenēties individuāli, bet nezināmu iemeslu dēļ uz treniņiem neieradās Roberts Dembskis.

Neilgi pirms turnīra sāpīgākais zaudējums bija Strautiņa gūtā trauma, potītes savainojumā Itālijas kluba Redžio di Emīlijas "Grissin Bon" basketbolistam iedzīvojoties iepriekšējā nedēļā pārbaudes turnīrā Turcijā.

Latvijas izlases kandidātu sarakstā sākotnēji bija 24 spēlētāji, tomēr dažādu iemeslu dēļ tas bija sarucis līdz 14 basketbolistiem, kamēr uz Stambulu devušies 12 no viņiem, piedevām Verners Kohs savainojuma dēļ, iespējams, nevarēs darboties ar pilnu jaudu.

Lielākā Eiropas čempionātu pieredze ir saspēles vadītājam Renāram Birkānam, kuram šīs ir jau piektās Vecā kontinenta meistarsacīkstes, bet ceturto reizi šāda turnīra gaisotni izbauda Verners Kohs, Roberts Blumbergs un Mārcis Saulītis, kamēr Kristaps Feikners, Kristians Vīksne, Arvīds Dambenieks un Rihards Bērziņš Eiropas čempionātos debitē. Pieci spēlētāji - Birkāns, Kohs, Saulītis, Dāvis Gūtmanis un Eduards Hāzners - jau pērn spēlēja Eiropas U-20 čempionātā.

Gatavoties turnīram Latvijas izlase sāka jūnija vidū, aizvadot piecas spēles pārbaudes turnīrā Turcijā, tiekoties ar Lietuvas (65:99), Turcijas (68:97), Krievijas (56:65), Melnkalnes (59:74) un Serbijas (61:88) komandām. Visos mačos tika piedzīvoti zaudējumi, izgaismojoties nopietnām problēmām "garajā galā".

Latvijas U-20 basketbola izlase jau divus Eiropas čempionātus pēc kārtas Vecvagara vadībā tikusi ceturtdaļfinālā, pērn gūstot sesto vietu, bet vasaru iepriekš izcīnot piekto pozīciju. Savukārt lielākais panākums tika gūts 2013.gadā, kad komanda izcīnīja sudraba medaļas.

Vecvagars pēc Eiropas U-20 čempionāta tiek gaidīts Latvijas nacionālajā izlasē, kur viņš būs viens no galvenā trenera Ainara Bagatska palīgiem Eiropas čempionātā.