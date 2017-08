Skots ir viens no šīs sezonas "VEF Rīga" papildinājumiem. Viņš pārstāvējis vairākas Eiropas komandas, tāpēc ir sapratis, kādi varētu būt ieguvumu no spēlēšanas VTB Vienotajā basketbola līgā.

"Motivācija pievienoties "VEF Rīga" komandai bija iespēja ar to sacensties tāda mēroga sacensībās kā VTB Vienotā līga, kurā ir lieliskas iespējas pierādīt sevi augstā līmenī. Spēlētāji, kas spēlējuši VEF, pēcāk nonāk labās darbavietās. Zinu, ka pagājušajā sezonā VEF kļuva par Latvijas čempionvienību. Tā arī ir viena no lietām, kas piesaistīja, jo arī es katru sezonu vēlos palīdzēt komandai izcīnīt čempiontitulu. Tieši kļūšana ar savu komandu par čempionu ir viena no lietām, uz ko katru sezonu tiecos," "VEF Rīga" mājaslapā citēts Skots.

"Čempiona titula izcīnīšana ar VEF neapšaubāmi ir galvenais mērķis, bet papildus tam pats vēlos demonstrēt labu sniegumu. Domāju, ka daudziem būs jautājuma zīmes par mani, jo iepriekš Eiropā spēlēju divās līgās (Nīderlandē un Somijā), kas nekotējas tik augstu kā VTB Vienotā līga, tāpēc man ir īpaša vēlme pierādīt sevi. Uzskatu, ka esmu spējīgs spēlēt ar Maskavas CSKA un citām VTB Vienotajā līgā esošajām top komandām katru reizi," viņš turpināja.

Skots gatavs palīdzēt komandai dažādos veidos, jo viņa spēles stils esot pietiekami vispusīgs. "Savās acīs varu darīt jebko, kas vajadzīgs komandai. Varu pārvaldīt bumbu, spēju radīt situācijas partneriem un pats iemest bumbu grozā. Vienu lietu, ko līdzjutēji varēs redzēt katru spēli, ir atdeve un intensitāte manā izpildījumā. Cenšos to darīt katru reizi, kad izeju laukumā, atdodot laukumā visus spēkus, kas man ir," uzsvēra basketbolists.

2016. gadā Entvons Skots pabeidza karjeru koledžu basketbolā "Colorado State" universitātes komandā, kuras sastāvā beidzamajā sezonā vidēji spēlē 30,5 laukumā pavadītajās minūtēs savāca 16,4 punktus, 4,3 atlēkušās bumbas un 2,2 rezultatīvas piespēles. Pēc koledžas basketbola gaitu beigām tā paša gada vasarā Skots sāka profesionāļa gaitas, piedaloties NBA Vasaras līgā Denveras "Nuggets" komandas sastāvā.

Pērnā gada rudenī Skots devās pāri okeānam, pievienojoties Nīderlandes klubam "New Heroes Basketball Den Bosch", kura rindās 11 spēlēs vidēji mačā 30,1 minūtē viņam 20,6 punkti, 5,5 rezultatīvas piespēles, 4,6 atlēkušās bumbas un 2,3 pārtvertas bumbas. Janvārī basketbolists pārcēlās uz Somiju, pievienojoties "KTP Basket" komandai. Tās sastāvā Skots izgāja laukumā 14 spēlēs, kurās ar vidēji spēlē gūtiem 22,0 punktiem kļuva par Somijas līgas rezultatīvāko spēlētāju. Tāpat Somijas kluba sastāvā Skotam vidēji spēlē 4,5 atlēkušās bumbas, 2,9 rezultatīvas piespēles un 1,5 pārtveras bumbas. Noslēdzoties sezonai Somijā, Entvons Skots pagarināja savu pirmo gadu Eiropā ar pievienošanos slavenajam Grieķijas klubam Saloniku "Aris". Grieķijā Skots paguva iziet laukumā astoņās spēlēs, kurās viņam vidēji spēlē 13,2 minūtēs 3,8 punkti, 2,2 atlēkušās bumbas un 1,4 rezultatīvas piespēles.