Latvijas basketbola kluba "VEF Rīga" vadību ceturtdien pārsteidza VTB Vienotās līgas prezidenta Sergeja Kuščenko izteikumi par to, ka komanda lūgusi čempionāta vadībai palīdzību, sarunā ar portālu "Delfi" pastāstīja kluba direktora Laila Spaliņa

Krievijas medijs "Izvestija" ziņoja, ka "VEF Rīga" esot nopietnas finansiālās problēmas, un komanda nākamajā sezonā varētu pamest VTB līgu, lai koncentrētos uz vietējo čempionātu. Rīgas klubam VTB līgā galvenā problēma esot neskaitāmie pārlidojumi, kas ietekmē komandas budžetu.

"Mēs apzināmies "VEF Rīga" problēmas," intervijā krievu medijam teica VTB Vienotās līgas prezidents Sergejs Kuščenko. "Viņi pie mums vērsās un lūdza palīdzību. Mums šobrīd ir dialogs. Ja būs iespējams palīdzēt klubam, to arī darīsim. Šeit vairāk ir runa par biznesa lēmumiem."

Tomēr "VEF Rīga" direktore Laila Spaliņa bija ļoti pārsteigta par Krievijā izskanējušo informāciju, uzsverot, ka tā nav patiesība.

"Informācija par mūsu finansiālajām problēmām un par izstāšanos no VTB līgas nav patiesa. Mēs nevienā brīdī neesam apsvēruši izstāties no šī turnīra. Es pat nezinu, no kurienes nāk šī informācija," skaidroja Spaliņa.

Tāpat viņu un pārējo "VEF Rīga" vadību pārsteidza VTB Vienotās līgas prezidenta izteikumi. Kuščenko svētdien viesosies Rīgā, kad rīdzinieki spēlēs pret Maskavas CSKA, tad arī varēs noskaidrot, vai viņš tiešām sniedzis šādu komentāru.

"Man pat grūti komentēt. Varbūt tās ir klubu iekšējās cīņas, lai panāktu citu Krievijas klubu ienākšanu līgā. To visu mēģināsim noskaidrot, kad Kuščenko kungs būs Rīgā," skaidroja Spaliņa.

Šosezon "VEF Rīga" sniegums VTB Vienotajā līgā ir pietiekami labs, jo komanda kopvērtējumā ieņem sesto vietu ar astoņām uzvarām 16 spēlēs.