Tikmēr vēl vienā spēlē sestdien "Ogre" viesos ar rezultātu 101:80 (27:29, 28:14, 29:19, 17:18) pārspēja 2016.gada čempioni "Valmieru"/ORDO, kas šosezon ar atjauninātu sastāvu ir LBL pastarīte.

Ventspilī notikušajā mačā mājinieki bija izteikti favorīti, neļaujot pretiniekiem izrādīt nopietnas pretenzijas uz uzvaru, kaut graujošu pārsvaru vicečempioni neieguva.

Rezultatīvākais Kurzemes komandā ar 17 punktiem bija lietuvietis Juļs Juciks, kamēr ar 14 punktiem un septiņām bumbām zem groziem izcēlās Bleiks Hamiltons.

"Ventspils" vien sestdienas rītā pavēstīja par Čehijas čempionāta rezultatīvākā spēlētāja Bērneta piesaistīšanu, kurš pāris stundu vēlāk jau devās laukumā un iemeta sešus punktus.

Tikmēr "Valka"/"Valga" rindās ar 12 punktiem izcēlās igaunis Egerts Hallers un Kristaps Miglinieks, bet pa 11 punktiem sameta Edgars Lasenbergs un Rains Rādiks.

Kā vēstīts, ventspilnieki nesen no sestdienas pretiniekiem piesaistīja Robertu Freimani, tomēr viņš šonedēļ Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas mačā guva traumu, tāpēc sestdien nespēlēja. Savukārt "Valka"/"Valga" rindās sestdien pirmo spēli LBL aizvadīja nesen piesaistītais Māris Ziediņš guva četrus punktus, trāpot vien vienu no 11 metieniem no spēles.

Tikmēr Ogrē notikušajā duelī laukuma saimnieki pamatus uzvarai ielika trešajā ceturtdaļā, kad viņu pārsvars sasniedza 20 punktus.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Jānis Pozņaks, bet 19 punktus iemeta Mārcis Vītols.

Valmieras komandā ar 20 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Viktors Iljins, kamēr 17 punktus guva Eduards Hāzners.

"Valmiera"/ORDO 18.novembrī ar 85:81 negaidīti pārspēja "Ogri", bet pēc tam LBL uzvaras garšu nav izjutusi, ciešot sešus zaudējumus pēc kārtas. "Ogrei" tā ir vienīgā neveiksme šosezon, kas LBL ietvaros piedzīvota no komandām, kas nav labāko četriniekā. Pēdējā laikā ogrēniešiem bijuši grūti pārbaudījumi un komanda bija zaudējusi iepriekšējās četrās LBL spēlēs, divreiz atzīstot "Ventspils", bet pa reizei "VEF Rīga" un "Jūrmalas" pārākumu.

LBL kopvērtējumā līderei "Ventspils" ir 15 uzvaras 15 mačos, kam ar desmit panākumiem 12 spēlēs seko "VEF Rīga". Trešā ar 11 uzvarām 15 mačos ir "Jūrmala", bet ceturtā ar desmit panākumiem 16 cīņās ir "Ogre".

Tālāk ar piecām uzvarām 13 spēlēs seko "Betsafe"/"Liepāja", bet sesto pozīciju ieņem "Jēkabpils", kas tikusi pie piecām uzvarām 16 dueļos.

Vēl divas uzvaras deviņos mačos ir "Valka"/"Valga" rēķinā, ar trim uzvarām 15 cīņās seko "Latvijas Universitāte", bet "Valmiera"/ORDO iekrājusi trīs uzvaras 17 dueļos.

Šajā LBL sezonā augstākajā divīzijā piedalās deviņas komandas. Septiņas no tām aizvadīs četru apļu turnīru, kamēr "VEF Rīga" spēlēs trīs apļus, bet "Valka"/"Valga" - divus. Rīdzinieki paralēli startē arī VTB Vienotajā līgā, bet pierobežu pilsētu komanda no Valkas un Valgas piedalās arī Igaunijas čempionātā.

Šajā pavasarī LBL čempionātā triumfēja "VEF Rīga" komanda, finālsērijā visos četros mačos uzvarot "Ventspili", kamēr bronzas godalgas pēc ilgāka pārtraukuma ieguva "Barons kvartāls", kas neilgi pirms jaunās sezonas pavēstīja, ka atsauc dalību no sacensībām.