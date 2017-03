"Ventspils" sastāvā pa 13 punktiem šajā mačā iemeta Kristaps Janičenoks un Villijs Dīns, kamēr 11 punktus pievienoja bijušais "VEF Rīga" basketbolists Ingus Jakovičs. Savukārt "VEF Rīga" sastāvā 16 punktus iemeta Abduls Gedijs, kamēr 14 punkti Marekam Mejerim. Tikmēr 12 punktus un 12 atlēkušās bumbas pievienoja Mārtiņš Meiers.

"VEF Rīga" basketbolisti šo maču sāka ar 7:2 izrāvienu, tomēr ventspilnieki diezgan ātri spēja panākt izlīdzinājumu. Turpmākajos uzbrukumos rīdzinieki gan atkal ieguva piecu punktu pārsvaru, taču pretinieki viņus tālāk neatlaida. Laukumā risinājās ļoti līdzvērtīga un spraiga cīņa, bet "Ventspils" pirmo reizi vadību pārņēma astotajā minūtē, kad divus punktus iemeta lietuviešu leģionārs Edgars Žeļonis (14:13). Nākamajā uzbrukumā "VEF Rīga" gan atkal izvirzījās priekšā, taču ne uz ilgu laiku, jo ventspilnieki pirmo ceturtdaļu noslēdza ar piecu punktu pārsvaru – 24:19.

Arī "Ventspils" basketbolistiem nekur tālu neizdevās atrauties, turklāt pēc diviem Jāņa Blūma trīspunktniekiem pēc kārtas "VEF Rīga" piecas minūtes līdz pirmā puslaika beigām atkal pārņēma vadību (30:29). Atlikušās pirmā puslaika minūtes ritēja punkts punktā, bet lielajā pārtraukumā ar viena punkta pārsvaru devās rīdzinieki – 35:34.

Otrajā puslaikā spēles ritējums nemainījās, jo gandrīz katrs precīzs metiens nozīmēja vadības maiņu. Trešā ceturkšņa otrajā pusē iedzinējos gan vairāk atradās "VEF Rīga" basketbolisti, turklāt pēc Arta Ates divpunktnieka "Ventspils" sešas sekundes līdz ceturtdaļas beigām izvirzījās vadībā ar 56:52.

Laukumā vairs nebija vērojama pirmās ceturtdaļas rezultativitāte, bet līdz ar noslēdzošās ceturtdaļas sākumu Aigars Šķēle izvirzīja viesus vadībā jau ar 58:52. Rīdzinieki gan pēc tam iemeta sešus punktus pēc kārtas, panākot izlīdzinājumu, turklāt pēc Mareka Mejera tālmetiena izvirzījās vadībā arī ar 63:60. Turpmākajos uzbrukumos gan atkal veiksmīgāk nospēlēja "Ventspils", jo kurzemnieki iemeta deviņus punktus pēc kārtas, panākot vērā ņemamu vadību, kad līdz pamatlaika beigām bija atlikušas piecas minūtes.

"VEF Rīga" gan nepadevās un Mejeris ar vēl vienu tālmetienu trīsarpus minūtes līdz beigām panāca vairs tikai 70:71, tomēr nākamo pāris minūšu laikā mājiniekiem atkal iestrēga uzbrukums, jo kopumā tika gūts viens punkts, bet "Ventspils" snaiperis Janičenoks ar precīzu trīspunktnieku vienu minūti pirms beigām panāca 76:71.

Ar agresīvu spēli "VEF Rīga" 22 sekundes pirms beigām divus punktus atguva, bet pēc tam Jakovičs iemeta vienu no diviem soda metieniem. Tādējādi, lai atspēlētos, mājiniekiem bija nepieciešami vismaz divi uzbrukumi, tomēr desmit sekundes pirms beigām Kristofers Ričardss ar diviem precīziem soda metieniem samazināja starpību līdz diviem punktiem 75:77. Pēc minūtes pārtraukuma izspēlē no sānu līnijas lēcienā kritienu piedzīvoja Aigars Šķēle, kuru pagrūda Ričardss. Latviešu basketbolists laukumu spēja atstāt tikai ar komandas biedru palīdzību, bet Jakovičs turpinājumā realizēja abus soda metienus.

Gedijs pēc tam atbildēja ar ātri gūtiem diviem punktiem, bet 2,9 sekundes pirms beigām Janičenoks realizēja vienu no diviem soda metieniem, panākot 80:77. Emocijas laukumā bija ļoti sakāpinātas, jo savstarpēji sadūrās Janičenoks un Arns Labucks, kamēr ventspilnieku leģionārs Folerins Kempbels pretinieku apspriedē viltīgi vēlējās novērot, kādu sadarbību "VEF Rīga" grasās izpildīt, taču izcēlās konflikts starp abu vienību basketbolistiem. Līdz ar to Gedijs un Kempbels tika izraidīti no mača.

Līdz ar beigu signālu tālmetienu izpildīja Mejeris, kas gan nesasniedza mērķi, tāpēc "VEF Rīga" piedzīvoja zaudējumu.

"VEF Rīga" otrdien, kad LBL bija pēdējā jaunu spēlētāju pieteikšanas dienas, pastiprināja sastāvu ar vienu no "Ogre"/"Kumho Ture" līderiem Gintu Antropu. Tiesa, LBL klubi līdz 15. martam var pieteikt vēl pa vienam basketbolistam un rīdzinieki šo iespēju izmantoja jau ceturtdien, kad nolīga amerikāņu aizsargu Aleksu Gordonu, kurš Latvijas galvaspilsētā gan ieradās tikai sestdien, tāpēc laukumā vēl nedevās.

Tikmēr "Ventspils" komandā sastāva izmaiņas līdz otrdienai nenotika.

Abas komandas šosezon jau tikās janvāra vidū, kad savā laukumā ar 81:73 uzvarēja ventspilnieki, pārņemot vadību turnīra tabulas kopvērtējumā. Šīm vienībām, aizvadot atšķirīgu spēļu skaitu, pirms šī mača LBL bija pa divām neveiksmēm, tāpēc sestdienas spēlē, ļoti iespējams, izšķīrās LBL regulārā čempionāta pirmās vietas liktenis.

"VEF Rīga" pirmdien VTB Vienotās līgas spēlē viesos ar 72:69 uzvarēja Minskas "Cmoki" komandu, savukārt "Ventspils" iepriekšējā nedēļā piedzīvoja sāpīgu klupienu FIBA Čempionu līgas pirmajā izslēgšanas kārtā, divu spēļu summā zaudējot Itālijas vienībai Venēcijas "Umana Reyer", izstājoties no tālākās dalības turnīrā. Pēc tam gan ventspilnieki LBL čempionātā ar 99:74 uzvarēja "Jūrmala"/"Fēnikss" komandu.

LBL kopvērtējuma līderpozīcijā ar 21 uzvaru 23 mačos ir "Ventspils" komanda, kurai ar 11 uzvarām 14 spēlēs seko "VEF Rīga". Trešā ar 15 uzvarām 23 mačos ir pagājušās sezonas čempione "Valmiera"/ORDO, bet ar 12 panākumiem 23 cīņās seko "Jēkabpils".

Piektajā pozīcijā ar 11 uzvarām 21 mačā ir "Barons kvartāls", tai ar desmit panākumiem 23 dueļos seko "Liepāja"/"Triobet", bet septītā ar deviņām uzvarām 22 cīņās ir "Ogre"/"Kumho Tyre" komanda, aiz kuras atrodas "Jūrmala"/"Fēnikss", kas guvusi desmit uzvaras 25 mačos.

Vēl "Latvijas Universitāte" izcīnījusi piecas uzvaras 24 mačos, bet turnīra tabulu noslēdz "Valka"/"Valga", kas guvusi trīs uzvaras 16 spēlēs.

"VEF Rīga", kas spēlē arī VTB Vienotajā līgā, un "Valka"/"Valga", kas piedalās arī Igaunijas čempionātā, LBL pamatturnīrā spēlēs divus apļus, aizvadot pa 18 spēlēm katra, bet astoņas citas komandas savā starpā spēlēs četrus apļus, katrai no šīm komandām aizvadot pa 32 spēlēm.

LBL pamatturnīrs ilgs līdz aprīļa vidum. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies sešas labākās komandas.