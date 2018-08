Zaķis "Ventspils" komandai pievienojās 2006. gadā, bet pirms tam vairākus gadus bija arī "Ventspils Augstskolas" basketbola komandas audzēknis. Viņš uz īsu brīdi pievienojies "VEF Rīga" komandai, pēc tam devās leģionāra gaitās uz Slovēnijas komandu Ļubļanas "Union Olimpija", bet 2016. gadā atkal atgriezās Ventspilī.

Zaķis kopā ar ventspilniekiem izcīnījis trīs Latvijas čempiona titulus un kļuvis arī par Baltijas Basketbola līgas (BBL) čempionu.

31 gadu vecais centra spēlētājs pagājušajā sezonā Latvijas čempionātā aizvadīja 35 spēles, vidēji spēlē gūstot 12 punktus, izcīnot sešas atlēkušās bumbas un atdodot vienu rezultatīvu piespēli. Savukārt FIBA Basketbola Čempionu līgā vidēji spēlē bija rezultatīvs ar desmit punktiem, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un veica divas rezultatīvas piespēles.

"Ronalds ir ilggadējs kluba iedzīvotājs. Es uzskatu, ka profesionāls sportists var progresēt jebkurā vecumā. Ļoti labi zinām viņa iespējas un potenciālu, domāju, ka arī šajā komandas modelī pratīsim viņu izmantot. Esam pārliecināti, ka arī pats spēlētājs būs motivēts sasniegt augstus rezultātus kopā ar komandu," "Ventspils" citē komandas galvenā trenera Roberta Štelmahera teikto.

"Ventspils" komandu arī nākamajā sezonā vadīs Štelmahers, bet viņam asistēs Gints Fogels, Akselis Vairogs un Kaspars Rūmnieks. Šobrīd spēkā esoši līgumi uz gaidāmo sezonu ir Ronaldam Zaķim, Jānim Antropam, Jānim Bērziņam, Entonijam Bīnam, Ingum Jakovičam, Mārim Gulbim, Robertam Freimanim, Kristapam Ķilpam, Artūram Grīnbergam un Laurim Blauam.

"Ventspils" aizvadītajā sezonā finālsērijā ar 4-2 pārspēja "VEF Rīga" vienību, nodrošinot desmito Latvijas čempiontitulu.

Ventspilnieki trešo sezonu pēc kārtas spēlēs arī Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas apakšgrupā. Komandai A apakšgrupā tika ielozētā Bandirmas "Banvit" no Turcijas, Avelīno "Sidigas" no Itālijas, Ludvigsburgas "MHP Riesen" no Vācijas, "Le Mans" no Francijas un Vloclavekas "Anwil" no Polijas, bet vēl divas vienības pievienosies pēc trim kvalifikācijas kārtām.