"Ventspils" savā laukumā ar rezultātu 85:67 (20:18, 21:13, 24:24, 20:12) uzvarēja "Jēkabpils" komandu, pretiniekiem sagādājot ceturto zaudējumu pēc kārtas, kamēr "VEF Rīga" viesos ar 98:56 (22:15, 36:14, 25:14, 15:13) sagrāva "Betsafe"/"Liepāja", turnīrā izcīnot 11.uzvaru pēc kārtas.

"Ventspils" komandā 17 punktus guva Ronalds Zaķis, kurš izcīnīja arī deviņas atlēkušās bumbas, kamēr Ingus Jakovičs izcēlās ar 16 punktiem, bet Juļs Juciks un Aigars Šķēle iemeta attiecīgi 15 un 14 punktus.

Savukārt "Jēkabpils" komandā 17 punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Jurijs Aleksejevs, bet Dominiks Domarks izcēlās ar 14 punktiem.

Spēles sākumā "Jēkabpils" ieguva vadību 12:6, taču pirmās ceturtdaļas beigas labāk nospēlēja laukuma saimnieki, kuru rindās rezultatīvs bija Juciks. Tikmēr spēles otrajā daļā jau dominēja "Ventspils", kas piecu minūšu laikā panāca desmit punktu pārsvaru 32:22, bet pēc puslaika bija vadībā ar 41:31.

Savukārt trešajā ceturtdaļā "Jēkabpils" vīri sāka pakaļdzīšanos, trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām Aleksejevam ar tālmetienu rezultāta starpību samazinot līdz 51:53, tomēr "Ventspils" atbildēja ar vairākiem precīziem metieniem pēc kārtas un arī pirms noslēdzošā spēles nogriežņa bija vadībā ar desmit punktiem (65:55). Pēdējās ceturtdaļas sākumā "Jēkabpils" vēl spēja starpību samazināt līdz sešiem punktiem, tomēr mājinieki spēles beigās kontrolēja mača gaitu, svinot drošu uzvaru.

Jau vēstīts, ka "Ventspils" trešdien paziņoja par ukraiņu spēka uzbrucēja Denisa Jakovļeva piesaisti, taču viņš laukumā vēl nedevās.

"Ventspils" sezonas pirmajās 16 LBL spēlēs izcīnīja uzvaras, bet pirms divarpus nedēļām šai sērijai pienāca gals, viesos pēdējās sekundēs ar 87:89 zaudējot "Ogrei". Tiesa, Kurzemes klubs saglabājis drošu līderpozīciju LBL kopvērtējuma tabulā.

Trīs "Ventspils" basketbolisti Šķēle, Jakovičs un Rihards Lomažs palīdzēja Latvijas izlasei 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs ar Ukrainu un Turciju. Pirmdien Latvijas izlasē debitēja Lomažs, kurš guva desmit punktus, uzbrukdams ar 100% precizitāti no spēles.

Tikmēr "Jēkabpils" sezonas pirmo pusi aizvadīja ļoti neveiksmīgi, bet kopš pie komandas stūres ir Sandis Buškevics desmit LBL spēlēs izcīnītas piecas uzvaras un iegūta vieta izslēgšanas turnīra zonā. Tiesa, jēkabpiliešiem tagad ir četru zaudējumu sērija.

Šosezon iepriekšējos divos savstarpējos dueļos ar 76:50 un 90:79 uzvarēja "Ventspils".

Tikmēr Liepājā notikušajā mačā tikai pirmajā ceturtdaļā mājinieki spēja turēt līdzi "VEF Rīga" spēlētājiem, kuriem pēc tam piederēja milzīgs pārsvars, otrajā un trešajā ceturtdaļā gūstot attiecīgi 36 un 25 punktus.

Uzvarētājiem Mareks Mejeris guva 18, bet Kaspars Vecvagars 16 punktus, Kristapam Janičenokam, Artim Atem un Andrim Misteram pievienojot pa 11 punktiem.

Savukārt "Betsafe"/"Liepāja" rindās Mareks Jurevičus guva 12, bet Arnis Ate desmit punktus.

Neskatoties uz to, ka komandu pametuši vadošie spēlētāji, Liepājas vienība iepriekšējās četrās LBL spēlēs bija izcīnījusi trīs uzvaras, divreiz pārspējot "Jēkabpili". Jau zināms oficiāli, ka pēc šīs sezonas basketbola klubs "Liepājas lauvas" beigs pastāvēt, tā vietā nākot jaunai vēju pilsētas vienībai.

"VEF Rīga" basketbolistiem šobrīd ir astoņu uzvaru sērija, četrus no panākumiem gūstot LBL, bet trīs - VTB Vienotajā līgā, tajā skaitā uzvarot arī ULEB Eirolīgas komandu Maskavas apgabala "Himki".

Šajā mačā "VEF Rīga" komandai nepalīdzēja saspēles vadītājs Alekss Peress, kurš piektdien un pirmdien izcēlās ar 37 punktiem Meksikas izlases rindās divos mačos Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā.

Tāpat iepriekšējās trīs dienas bija spēlējuši Klāvs Čavars un Nikolajs Zotovs, kuri palīdzēja LBL otrās divīzijas vienībai "VEF skola" Lietuvā notikušajā "Big Baller Brand International" pārbaudes turnīrā. Savukārt Latvijas izlasei nesen talkā bija devies Mejeris.

Šī abām komandām bija otrā savstarpējā spēle šosezon. Iepriekšējā mačā oktobra vidū ar rezultātu 84:56 uzvarēja "VEF Rīga".

Vēl vienā mačā "Valka"/"Valga" viesos ar rezultātu 89:77 (27:14, 22:18, 12:24, 28:21) uzvarēja "Latvijas Universitāti" (LU), apsteidzot viņus turnīra tabulā.

Rīgā notikušajā mačā "Valka"/"Valga" komandā Egerts Hallers guva 18, Rains Rādiks 16, bet Edgars Lasenbergs 14 punktus. Tikmēr LU komandā Renārs Birkāns izcēlās ar 20, bet Linards Jaunzems ar 16 punktiem.

Robežpilsētu komanda jau spēles sākumā ieguva vadību, kuru noturēja visu spēli, pēc pirmā puslaika esot priekšā ar 49:32. Trešajā ceturtdaļā LU starpību gan samazināja līdz pieciem punktiem (56:61), tomēr tuvāk netika.

"Valka"/"Valga" ar šo uzvaru pakāpās uz septīto vietu turnīra tabulā, turpinot cīņu par vietu izslēgšanas turnīrā.

Studenti LBL šosezon izcīnījuši piecas uzvaras, trīs no tām gūstot pret turnīra pastarīti "Valmiera"/ORDO. Savukārt Latvijas un Igaunijas robežpilsētu basketbolisti, kuri LBL aizvada divus apļus, tagad izcīnījuši trīs uzvaras, no kurām divas ir pret LU, no tām pirmā tika gūta ar 73:62.

Daudz labāk robežpilsētu komandai klājas Igaunijas čempionātā, kur tā 19 spēlēs izcīnījusi desmit uzvaras un ir ceturtā.

LBL kopvērtējumā līderei "Ventspils" ir 18 uzvaras 19 mačos, savukārt ar 15 panākumiem 17 dueļos seko "VEF Rīga". Tikmēr "Jūrmalai" ir 14 uzvaras 18 cīņās, bet 13 panākumus 20 dueļos guvusi "Ogre".

Piektajā vietā ar astoņām uzvarām 20 cīņās ir "Betsafe"/"Liepāja", kam ar septiņām uzvarām 23 mačos seko "Jēkabpils".

Uzreiz aiz pirmā sešinieka ar trim uzvarām 11 mačos ir "Valka"/"Valga", kamēr "Latvijas Universitāte" ir pieci panākumi 21 mačā, bet "Valmiera"/ORDO iekrājusi trīs uzvaras 23 dueļos.