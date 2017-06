Bez Vestbruka uz balvu bija nominēti arī Dāvja Bertāna komandas biedrs Sanantonio "Spurs" vienībā Kavai Lenards un Hjūstonas "Rockets" līderis Džeimss Hārdens.

Vestbruks vidēji spēlē guva 31,6 punktus, izcīnīja 10,7 atlēkušās bumbas un veica 10,4 rezultatīvas piespēles, kļūstot par otro basketbolistu vēsturē, kurš sezonu noslēdz ar vidēji "triple-double" mačā. 1961./1962.gadā to iespēja Oskars Robertsons.

"Pateicos visiem no "Thunder" komandas, kuri man katrā mačā palīdzējuši uzrādīt augstvērtīgus rezultātus. Tā bija fantastiska sezona, bet bez saviem komandas biedriem tas nebūtu pa spēkam. Šī balva nav man, tā ir visai komandai," pēc balvas saņemšanas teica Vestbruks, kurš uz skatuves aicināja savus komandas biedrus.

"I can't say thank you enough. Love you guys."@russwest44 gets emotional thanking his parents during his #KiaMVP speech. #NBAAwards pic.twitter.com/MJwDDVQgT7

— NBA on TNT (@NBAonTNT) June 27, 2017