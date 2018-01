Trīs minūtes pirms ceturtās ceturtdaļas beigām Dans pārtvēra bumbu un devās pretuzbrukumā, kurā "dankoja" bumbu grozā, tomēr viņam neizdevās noturēties pie stīpas, un viņš sāpīgi piezemēs uz sejas.

Brīnumainā kārtā Dans šajā epizodē nepazaudēja nevienu zobu, taču pēc viņa kritiena uz laukuma palika maza bedrīte.

Cits "Bulls" spēlētājs Zaks Lavīns bija pārsteigts par to, ka Dans pēc šī kritiena neizsita nevienu zobu. "Viņam ir ļoti stipri zobi. Viņš noteikti daudz dzer pienu un par tiem ļoti rūpējas," sacīja Lavīns.

Šajā mačā "Bulls" ar rezultātu 112:119 piekāpās Goldensteitas "Warriors".

Wow. The Postgame guys just showed us this 🙈 Kris Dunn's teeth on the United Center's floor #aftermath @World_Wide_Wob pic.twitter.com/gbXFfKrbou