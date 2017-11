Bertāna pārstāvētā Ostinas "Spurs" ar rezultātu 119:123 (28:23; 38:29; 32:35; 21:36) piekāpās Teksasas "Legends" vienībai.

Bertāns laukumā pavadīja 31 minūti, grozā raidot kopumā deviņus no 16 metieniem, tostarp sešus no 11 tālmetieniem. Latviešu basketbolists izpildīja arī trīs soda metienus, no kuriem precīzi izrādījās trīs.

Vēl Bertāns izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, divas bumbas pārtvēra, kā arī izdarīja vienu rezultatīvu piespēli. Statistiku pabojā piecas personīgās piezīmes, divas kļūdas un negatībs +/- rādītājs -3.

Pilnu spēli var noskatīties šeit:

Vēstīts, ka 24 gadus veco Bertānu sestdien Sanantonio "Spurs" nosūtīja uz attīstības līgu. Šosezon NBA viņš spēlējis maz, piedaloties četrās no septiņām Sanantonio kluba spēlēm, vidēji laukumā pavadot vien nepilnas septiņas minūtes. Sev atvēlētajā laikā latvietis vidēji atzīmējies ar 1,8 punktiem un 1,4 atlēkušajām bumbām.