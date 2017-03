Latvijas kluba " VEF Rīga " basketbolists Jānis Blūms svētdien VTB Vienotās basketbola līgas čempionāta spēlē bija neapturam no tālās distances, ar augstu precizitāti realizējot trīspunktu metienus.

Blūms jau pirmajā puslaikā trāpīja septiņus no deviņiem tālmetieniem, bet visā mačā kopā bija sekmīgs astoņos no 15 mēģinājumos no trīspunktu metienu līnijas. Kopumā viņš guva 31 punktu, palīdzot "VEF Rīga" Baltijas klubu derbijā viesos ar 82:74 pārspēt Tallinas "Kalev".

11 punktus rīdziniekiem sameta Alekss Gordons, bet pa desmit punktiem bija Abdulam Gedijam un Kristoferam Ričardsam. Tikmēr "Kalev" rindās rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Marks Tolefsens.

VTB līgas kopvērtējumā "VEF Rīga" ar desmit uzvarām 19 spēlēs ir sestajā pozīcijā.