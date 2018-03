Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) dienas skaistāko epizožu TOP 10 pirmajā vietā ierindots moments ar Dāvja Bertāna bumbas triecienu grozā no augšas.

Sanantonio "Spurs" mača pret Memfisas "Grizzlies" ceturtajā ceturtdaļā pēc pārtvertas bumbas Kails Andersons devās pretuzbrukumā, kurā viņš no laukuma stūra izdarīja sarežģītu piespēli Bertānam, kurš no gaisa trieca bumbu grozā no augšas.

Dāvis Bertāns pēc mača arī nokomentēja Andersona piespēli: "Kad viņš tiek pie bumbas, tad parasti laiks viņam apstājas. Viņam bija kādas sešas sekundes, lai izdomātu, ko darīt."

Jau vēstīts, ka latvietis šajā mačā guva 17 punktus un sekmēja "Spurs" uzvaru ar rezultātu 100:98.