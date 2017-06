Abi latvieši sevi esot parādījuši diezgan labi, ziņo apskatnieks Džonatans Givonijs. Viņš vēstīja, ka Pasečņiks esot veiksmīgi nodemonstrējis savu kustīgumu, ņemot vērā, ka viņš ir 2,16 metrus garš. Savukārt Kurucs veiksmīgi izpildīja metienus no tālās distances.

Thought both Latvian 1st prospects, Anzejs Pasecniks (@AnzejsP) and Rodions Kurucs (@RODIONS1) looked great at the @CatalystSM Pro Day today pic.twitter.com/1tMYuHi5ZP — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 4, 2017

Pasečņiks esot sazinājies ar Kristapu Porziņģi, kurš divas sezonas pavadījis Ņujorkas "Knicks" komandā. Porziņģis dalījās ar savu pieredzi un pastāstīja, ko Pasečņikam vajag parādīt klubu pārstāvjiem.

Abu latviešu varējumu vērtēja arī "Knicks" prezidents Fils Džeksons, kā arī "Maģiskais" Džonsons, kurš tagad pārstāv Losandželosas "Lakers".

Kurucam un Pasečņikam ir ļoti labas izredzes NBA draftā tikt izvēlētiem pirmajā kārtā. NBA drafts notiks 22. jūnijā.

Anzejs Pasecniks does not move like your typical 7'3 guy. Showing very impressive stuff here at his Pro Day. pic.twitter.com/BU2VZBzQlG — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 3, 2017

Really impressive workout for Latvian big man Anzejs Pasecniks. Moves super well at 7-3. Very skilled, has range to three with time. pic.twitter.com/Sq8sLADYqR — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) June 3, 2017