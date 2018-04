Smits juniors pārtvēra bumbu un devās ātrajā pretuzbrukumā, kurā viņš pats sev piespēlēja, atsitot bumbu pret grīdu un gaisā to notverot, un trieca to grozā no augšas. Šī epizode atzīta par dienas skaistāko.

Smits juniors šajā mačā guva 18 punktus, izdarīja astoņas piespēles un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, palīdzot "Mavericks" ar 115:108 pārspēt "Trail Blazers".