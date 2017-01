NCAA čempionāta "Mountain West" divīzijas turnīrā spēlē pret Ņūmeksikas "Lobos" otrajā puslaikā Nevadas basketbolisti nonāca iedzinējos ar 25 punktu deficītu. Vēl 75 sekundes pirms pamatlaika beigām "Lobos", dodoties uzbrukumā, bija vadībā ar 90:76, taču tika pazaudēta bumba, ar ko sākās "Wolf Pack" neticamā atspēlēšanās.

Pēdējās nepilnās divās minūtēs "Wolf Pack" realizēja septiņus tālmetienus, bet pretiniekus iegāza sliktā soda metienu realizācija. 20 sekundes pirms pamatlaika beigām vēl bija sešu punktu pārsvars Ņūmeksikas spēlētājiem, bet tad "Wolf Pack" pamanījās iemest divus tālmetienus, neticamā veidā panākot pagarinājumu.

Nevadas komandas nedienas un tad sekojošā neticamā veiksme atkal mijās pagarinājumā, kad "Wolf Pack" nācās atspēlēt piecu punktu deficītu. Nepilnas desmit sekundes pirms pagarinājuma beigām "Wolf Pack" zaudēja ar 102:104, bet pēc minūtes pārtraukuma realizēja tālmetienu, kas atnesa Nevadas komandai fantastisku uzvaru.

Statistika liecina, ka "Wolf Pack" otrā puslaika atspēlēšanās ir astotā lielākā NCAA vēsturē, tomēr noteikti, ka tā ir viena no neticamākajām. Ziemeļamerikas mediji norāda, ka pēdējā minūtē sadeldētais 11 punktu deficīts ir otrs lielākais NCAA vēsturē, jo pērn martā Teksas "A&M" spēlē pret Ziemeļaiovas universitāti atspēlējās no 12 punktu starpības. Ziemeļaiovas studentus tajā mačā iegāza steiga un daudzās kļūdas uzbrukumā pēdējā minūtē.

Nevada trailed New Mexico 90-76 with just over a minute left last night. What happened next was one of the most insane comebacks you'll see. pic.twitter.com/PEqe0wmbqK— March Madness 2017 (@Madness2017) January 8, 2017