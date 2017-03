Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē svētdien, 5. martā, Kristaps Porziņģis sasniedza savu desmito "double double" sezonā, bet Ņujorkas "Knicks" savā laukumā izrādīja sīvu pretestību līgas līdervienībai Goldensteitas "Warriors", beigās tomēr piekāpjoties ar 105:112.

Porziņģis mačā guva 24 punktus un izcīnīja 15 atlēkušās bumbas, visilgāk būdams laukumā no visiem "Knicks" basketbolistiem - 40 minūtes un 18 sekundes. Viņš realizēja septiņus no 15 divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem, kā arī visus četrus soda metienus, sametot 24 punktus. Latvietis 11 atlēkušās bumbas aizsardzībā, bet četras – uzbrukumā, kā arī bloķēja divus metienus un izdarīja divas piespēles, spēli noslēdzot ar +/- koeficentu -1. Viņam šajā mačā arī trīs piezīmes un divas kļūdas .