Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) dienas skaistāko epizožu TOP 10 trešdien iekļuva Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis no Ņujorkas " Knicks " komandas.

Porziņģis šoreiz topā ierindots sestajā pozīcijā ar epizodi no spēles pret Atlantas "Hawks", kad viņš pagarinājumā bloķēja metienu, iesākot savas komandas pretuzbrukumu. Turpinājumā viņš izcīnīja atlēkušo bumbu un no gaisa trieca to grozā.

Jau vēstīts, ka Porziņģus guva 24 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un bloķēja trīs metienus, bet "Knicks" ar rezultātu 98:102 (25:22, 22:23, 19:20 19:20, 13:17) piekāpās "Hawks".

Šajā sezonā Porziņģis vidēji spēlē izceļas ar 20 punktiem, 7,7 atlēkušajām bumbām un 1,9 bloķētiem metieniem.