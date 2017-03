Par latviešu trenera Artūra Štālberga vadītās Krievijas basketbola komandas "Ņižņij Novgorod" sporta direktoru sestdien apstiprināts serbu speciālists Zorans Lukičs, kurš iepriekš piecus gadus trenējis vienību.

Lukičs ar "Ņižņij Novgorod" komandu strādāja no 2008. līdz 2014. gadam, pēdējā no sezonām sasniedzot ar to vēl neredzētus augstumus un iekļūstot VTB bankas rīkotās Vienotās basketbola līgas finālā, kur gan tika atzīts Krievijas granda Maskavas CSKA pārākums. Pirms tam viņš arī 2010. gadā bija palīdzējis komandai sasniegt Krievijas čempionāta sudraba godalgas.

Turpinājumā Lukičs trenēja Turcijas klubu Bandirmas "Banvit", tomēr jau 2015. gada februārī tika atlaists.

"Esmu atgriezies "Ņižņij Novgorod", lai palīdzētu komandai sasniegt labu rezultātu sezonas beigās un mēs iekļūtu Vienotās līgas izslēgšanas turnīrā," klubs citē Lukiču. "Centīsimies visu sākt no tīras lapas, tāpēc tuvākajā laikā komandā nekādas nopietnas izmaiņas nenotiks - visi turpinās strādāt ierastajā režīmā."

"Protams, "Ņižņij Novgorod" neatrodas izdevīgākajā situācijā turnīra tabulā, tomēr komandai ir potenciāls un dotības, lai spēlētu labi," stāstīja bosnietis, uzsverot, ka tagad ir atgriezies mājās.

Pēc Lukiča aiziešanas par "Ņižņij Novgorod" galveno treneri kļuva Ainars Bagatskis, kurš šos pienākumus pilda arī Latvijas basketbola valstsvienībā. Viņš amatā palika uz divām sezonām un reizi palīdzēja Ņižņijnovgorodas komandai sasniegt Vienotās līgas pusfinālu. Savukārt pēc iepriekšējās sezonas Bagatskis amatu atstāja un viņa vietā jau samazināta budžeta apstākļos stājās Štālbergs.

Šajā sezonā "Ņižņij Novgorod" komandai ir sliktāki rezultāti nekā iepriekšējās sezonās. Vienotajā līgā tā piecas kārtas pirms regulārās sezonas beigām ar sešām uzvarām 19 mačos atrodas devītajā pozīcijā, bet izslēgšanas turnīrs ir divu panākumu attālumā, savukārt ULEB Eiropas kausā komanda nekvalificējās izslēgšanas turnīram.