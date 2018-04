"Žalgiris" sērijā līdz četrām uzvarām triumfēja ar 3-1.

Strēlnieks ceturtdienas mačā guva 17 punktus, taču ar to bija par maz, lai Pirejas komanda paildzinātu šo sēriju.

Kauņas klubs 1999. gadā kļuva par Eirolīgas čempioni, bet toreiz šo turnīru vēl rīkoja Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA), savukārt pēcāk Vecā kontinenta labākie klubi apvienojās, izveidojot ULEB jeb Eiropas Basketbola līgu savienību. Kopš ULEB izveides "Žalgiris" labāko četriniekā nebija ticis.

Ceturtdien aizvadītajā mačā Strēlnieks spēlēja 21 minūti un 17 sekundes, sametot 17 punktus, kas viņam bija labākais rādītājs šajos četros mačos. Viņš trāpīja trīs no četriem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un piecus no piecus "sodiņiem".

Vēl viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, izdarīja četras rezultatīvas piespēles un pārtvēra vienu bumbu, nopelnot vienu piezīmi un izprovocēja trīs pretinieku pārkāpumus, kas viņam deva 22 efektivitātes rādītāja punktus, kas bija labākais rādītājs "Olympiakos" komandā.

"Žalgiris" rindās 21 punktu sameta Kevins Pangoss, bet 20 punktus guva Edgars Ulanovs, kurš izcīnīja arī deviņas atlēkušās bumbas. Savukārt "Olympiakos" komandā 19 punktus sameta Vasilis Spanulis.

"Žalgiris" bija labāki spēles pirmajās trīs ceturtdaļās, pirms pēdējām desmit minūtēm esot vadībā ar 78:56. Beigās grieķu klubs starpību samazināja, taču no zaudējuma neizglābās.

Sērijas pirmajā mačā Pirejās ar 87:78 uzvarēja "Žalgiris", bet otrajā mačā "Olympiakos" revanšējās ar 79:68, Sērijas trešajā spēlē "Žalgiris" jau mājās uzvarēja ar 80:60.

ULEB Eirolīgas sezona pēc pamatturnīra noslēdzās Daira Bertāna pārstāvētajai Itālijas komandai Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" un Rodiona Kuruca pārstāvētajai Spānijas vienībai Barselonas "Lassa".

ULEB Eirolīgā otro sezonu pēc kārtas 16 komandas aizvadīja divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Finālčetrinieka turnīrs 18. un 20.maijā notiks Serbijas galvaspilsētā Belgradā.

Pērn par turnīra čempioni kļuva "Fenerbahce", kas finālturnīra izšķirošajā spēlē ar 80:64 uzvarēja "Olympiacos" vienību, kurai pirms šīs sezonas pievienojās Strēlnieks.