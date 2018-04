Sērijā līdz trīs uzvarām "Žalgiris" tagad ir vadībā ar 2-1, bet trešā spēle 26. aprīlī notiks atkal Kauņā. Ja sērijā būs nepieciešama izšķirošā, piektā spēle, tā 1. maijā notiks Grieķijā.

Tikai pirmajā ceturtdaļā "Olympiacos" bija vadībā, bet no pirmās ceturtdaļas beigām laukumā notikumus diktēja mājinieki. Otrajā ceturtdaļā Kauņas kluba pārsvars pārsniedza 10 punktu robežu un tikai vienu reizi trešajā ceturtdaļā uz brīdi "Olympiacos" izdevās tikt zem "-10" punktiem. Uzreiz pēc tam "Žalgiris" atjaunoja 10 un vairāk punktu pārsvaru, ko vairs neatdeva.

Strēlnieks šajā mačā laukumā bija 13:23 minūtes, guva trīs punktus un izdarīja trīs rezultatīvas piespēles.

Uzvarētājiem Brendons Deiviss guva 18 punktus, 13 punktus guva Pauļs Jankūns, bet 12 punktus – Kevins Pangoss. "Olympiacos" sastāvā atkal rezultatīvākais ar 14 punktiem bija kluba lielākā zvaigzne Vasilis Spanulis.

