Latvijas izlases basketbolistes Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēlē pret Serbiju katrā situācijā spēja atrast pareizos risinājumus, kas ļāva izcīnīt vienu no lielākajām uzvarām Latvijas basketbola vēsturē, lepns par spēlētāju veikumu bija valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Zībarts.

Latvijas izlase neskatoties uz pirmo maču līderes Elīnas Babkinas savainojumu, otrdien Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēlē ar rezultātu 75:70 (24:12, 10:20, 19:19, 22:19) pieveica līdzšinējo čempioni Serbiju un sasniedza ceturtdaļfinālu, kurā tiksies ar Spāniju. Eiropas čempionāta labāko astoņu komandu skaitā Latvijas basketbolistes iekļuvušas pirmo reizi kopš 2011.gada.

"Esmu lepns par savu komandu, kas šodien paveica izcilu darbu. Meitenes spēlēja ne tikai agresīvi un pašaizliedzīgi, bet arī gudri, atrodot pareizākos lēmumus," pēc spēles Zībarta teikto citē Latvijas Basketbola savienība (LBS). "Visas cīnījās kā vienota komanda - gan viena par otru, gan arī par Elīnu [Babkinu], kas tomēr nevarēja spēlēt, par Ditu [Rozenbergu], kas savainojuma dēļ palika mājās."

Zībarts uzsvēra, ka šoreiz lieti noderējusi iepriekš pārbaudes spēlē pret Serbiju gūtā pieredze. "Pirms nepilna mēneša turnīrā Karlovivaros ar Serbiju cīnījāmies līdzīgi un zaudējām tikai pašā galotnē. Bija pārliecība, ka varam nospēlēt labi. Protams, cerējām uz Elīnas līdzdalību, bet, zinot, ka rīta treniņā viņa nevarēja izpildīt visus vingrinājumus, laikus brīdināju Ilzi [Jākobsoni], lai viņa būtu gatava iet laukumā jau spēles sākumā. Šādā situācijā jau bijām pēdējās pārbaudes spēlēs Turcijā, kur bez Elīnas un arī Anetes [Šteinbergas] nospēlējām pietiekami veiksmīgi. Šī pieredze noderēja," uzsvēra Zībarts.

Latvijas izlasē rezultatīvākā otrdienas cīņā ar 19 punktiem bija Kristīne Vītola, bet Anete Šteinberga pievienoja 18 punktus, 11 atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas.

Tāpat pa 13 punktiem sameta Gunta Baško-Melnbārde un Ieva Krastiņa, bet desmit punktus guva Kitija Laksa. Tikmēr Babkina dueli sāka pamatsastāvā, tomēr pēc nospēlētas pusotras minūtes saprata, ka nevarēs cīņu turpināt.

Treneris uzsvēra, ka šoreiz bija svarīgi, lai pienesumu komandas kopējā pūrā dotu visas spēlētājas.

"Bija svarīgi, lai palielinās to spēlētāju pienesums, kuras pirmajās spēlēs nebija tik veiksmīgas. Runājām, piemēram, ar Kristīni [Vītolu], centāmies iedrošināt un milzīgs prieks par to, ko viņa šodien parādīja laukumā gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Ieva [Krastiņa] vienmēr deva milzīgu ieguldījumu aizsardzībā, bet šoreiz guva svarīgus punktus uzbrukumā. Arī tāpēc, ka Ilze [Jākobsone] viņu atslogoja no saspēles vadītājas pienākumiem. Ievu, Aneti, Kristīni pazīstu jau kopš U-16 izlases - zinu, ko viņas var izdarīt. Prieks par Guntu [Baško-Melnbārdi], kas šodien nospēlēja tā, kā ceram sagaidīt katrā spēlē - bez liekām avantūrām, bet ļoti agresīvi un lietderīgi," komandas vadošās spēlētājas slavēja Zībarts.

"Serbijas komanda ir ļoti bīstama, ja tai sokas trīspunktu metieni, tāpēc aizsardzībai uz perimetra bija īpaša nozīme. Statistika liecina, ka šajā elementā pārsvars bijis mums," uzsvēra treneris, jo Latvija trāpīja deviņus no 22 tālmetieniem, kamēr serbietes iemeta sešus no 17 trejačiem.

"Īpaši vērtīgi bija tas, ka izdevās nobremzēt viņu līderi Jeļenu Milovanoviču (13 punkti). Savukārt uzbrukumu bieži virzījām caur viņu kā vājāko punktu Serbijas komandā. Tāpēc ļoti vērtīga bija Anetes Šteinbergas aktīvā darbība. Bet galvenais, ka meitenes pacietīgi meklēja un bieži atrada labākās izdevības uzbrukumiem," nianses atklāja treneris.

Latvijas izlase ceturtdien ceturtdaļfinālā tiksies ar olimpiskajām vicečempionēm spānietēm. "Spānijas izlasei ir labākā ārējā līnija Eiropā un nešaubos, ka mūsu "mazās" gaida smaga cīņa ar presingu. Domāsim, ko likt pretī," piebilda Zībarts.

Tikmēr Latvijas izlases viena no līderēm Šteinberga pauda lepnumu par komandu. "Parādījām, ka mūsu sirdis ir lielākas par auguma centimetriem. Spēļu grafiks nav bijis viegls, tomēr ar fanu atbalstu spēka pietika. Gatavosimies cīņai ar Spāniju," uzsvēra basketboliste.

Savukārt Serbijas izlases galvenais treneris Stevans Karadžičs atzina, ka Latvijas izlase spēlējusi ar lielāku spēku un pārliecību, kamēr viņa vadītajai komandai pietrūkušas emocijas, kuras tika atstātas pirmdien apakšgrupu kārtas noslēdzošajā cīņā, kurā Serbija būt vai nebūt cīņā pieveica Slovēniju.

Lai arī iepriekšējos divos gados serbietes izcīnīja komandas vēsturē nebijušus panākumus, tiekot pie Eiropas čempionāta zelta, bet pērn arī pie olimpisko spēļu bronzas medaļām, Karadžičs uzsvēra, ka šī bija pavisam cita komanda. "Mums sastāvā bija trīs četras jaunas spēlētājas, bet vairākas vadošās basketbolistes veselības problēmu dēļ treniņus sāka tikai neilgi pirms turnīra," skaidroja serbu treneris.