Jau ziņots, ka Latvijas izlase svētdien cīņā par piekto vietu Eiropas čempionātā ar 63:72 (12:18, 15:25, 19:12, 17:17) zaudēja Turcijai. Tiesa, šim mačam nebija liela sportiskā nozīme, jo jau sestdien Latvija pirmo reizi vēsturē bija ieguvusi tiesības spēlēt Pasaules kausa izcīņā.

"Esam aizvadījuši lielisku turnīru un spēruši lielu soli uz priekšu. Par spīti visām problēmām, kas mūs piemeklēja sagatavošanās posmā, un arī te, Prāgā," sacīja Zībarts. "Pēc vakardienas spēles [pret Itāliju], kas atņēma daudz spēka un emociju, šodien pirmajā puslaikā centāmies paplašināt spēlētāju rotāciju, lai ar svaigiem spēkiem palielinātu agresivitāti. Tas īsti neizdevās un otrajā puslaikā atgriezāmies pie pārbaudītām vērtībām. Aizsardzība sāka strādāt daudz labāk. Diemžēl pietrūka laika, lai panāku pretinieces."

"Tomēr arī par sesto vietu ir liels gandarījums. Īpaši par to, kā komanda izturēja grūtos brīžus, kas bija katrā spēlē. Esmu lepns par meitenēm, no kurām daudzas izšķirošos mačus spēlēja ar dažādas pakāpes savainojumiem. Savu ieguldījumu deva gan tās, kuras spēlēja daudz, gan tās, kuras atbalstīja partneres no rezervistu soliņa, nodrošinot labu mikroklimatu. Vēsturiskā pirmā ceļazīme uz Pasaules kausa izcīņu ir visas komandas sasniegums," uzsvēra Zībarts.

Jau vēstīts, ka Latvijas basketbolistes sestdien spēlē par piekto līdz astoto vietu dramatiskā galotnē uzvarēja Itāliju un izcīnīja ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru. Zībarta trenētā Latvijas izlase, kura aizvada ļoti sekmīgu turnīru, "mazā pusfināla" spēlē prata atspēlēt 11 punktu deficītu, beigās dramatiskā izskaņā svinot panākumu pret Itāliju ar 68:67.

Tikmēr Turcija otrā spēlē par 5. līdz 8. vietu ar 72:56 uzvarēja Slovākiju, arī tiekot pie iespējas nākamgad spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā.

Latvijas dāmu izlase ceļazīmei uz Pasaules kausu, kas nākamgad notiks Spānijā, savulaik tuvu bija vēl divas reizes, taču tad pie kārotās iespējas netika, bet tagad sasniegusi visu laiku otru lielāko panākumu kopš dalības 2008. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs.

Turnīra ievadā D apakšgrupā latvietes vispirms ar 59:71 zaudēja Krievijai, tad ar 76:55 uzvarēja Melnkalnes valstsvienību, kaut pirmajā puslaikā bija arī 15 punktu deficīts, bet apakšgrupas noslēdzošajā mačā aizvadīja neveiksmīgas pēdējās minūtes un ar rezultātu 58:62 piekāpās Beļģijai.

Tomēr pēc tam astotdaļfinālā, lai arī nācās iztikt bez līderes Elīnas Babkinas, tika sagādāta sensācija, jo ar 75:70 tika uzveikta 2015. gada Eiropas čempione Serbija. Taču ceturtdaļfinālā tika ciests bezierunu zaudējums 47:67 olimpiskajai vicečempionei Spānijai, kam sekoja vēsturiskā uzvara pār Itāliju.