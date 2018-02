Jau vēstīts, ka trešdien Latvijas sieviešu izlase tika ielozēta vienā grupā ar pasaules spēcīgāko izlasi ASV, Ķīnu un Senegālu.

"ASV izlase ir čempionāta galvenā favorīte. Ar Ķīnas vienību esam spēlējuši un nesen to uzvarējām. Par Senegalas komandu reāla priekšstata pagaidām nav – centīsimies sarunāt pārbaudes spēli ar kādu Āfrikas vienību. Un sāksim apkopot informāciju par visām konkrētajām pretiniecēm," pēc izlozes Latvijas Basketbola savienības preses dienestam teica Zīberts. "Pirmā vieta grupā būs grūti sasniedzama, bet astotdaļfināls noteikti ir reāls mērķis un varam veiksmīgi cīnīties arī ar C grupas komandām – Beļģiju, ar ko pagājušajā vasarā bija līdzvērtīga spēle, Japānu, Puertoriko. Svarīgi, ka pašiem ir reālas iespējas būt stiprākiem nekā bijām pirms gada – gan uz pieredzes rēķina, gan sapulcējot labāko sastāvu un izvairoties no savainojumiem."

"Pirmo reizi spēlējot Pasaules kausa izcīņā, nevaram domāt par nākotni – komandā būs labākās spēlētājas un tās, kuras var efektīvi palīdzēt kādā konkrētā spēles elementā. Izvērtējot kandidātes, ņemsim vērā arī pretinieču spēles īpatnības. Piemēram, būs vajadzīga izteikta centra spēlētāja vai noderīgākas būs universālākas basketbolistes," skaidroja treneris.

Latvijas sieviešu izlases treniņnometne sāksies 6. augustā, uz to treneri aicinās 15 vai 16 spēlētājas. Pagaidām zināms, ka valstsvienība spēlēs pārbaudes turnīrā Spānijā, kur piedalīsies mājinieces spānietes, Francija un Beļģija.

"Citu pārbaudes spēļu grafiku precizēsim tagad, kad zinām, ar kurām komandām būs darīšana pirmajā posmā. Gribētāju spēlēt, visticamāk, netrūks, jo Āzijas, arī Amerikas komandas laikus brauks uz Eiropu un gatavosies te. No komandām, ar kurām var iznākt darīšana pasaules čempionātā, nevairīsimies, jo tādas spēles dod vērtīgu vielu taktisko variantu izstrādei. Piemēram, pērn pārbaudes turnīrā Čehijā sapratām, kā jāspēlē ar serbietēm un Eiropas čempionāta astotdaļfinālā šī informācija noderēja," atklāja treneris Zībarts.

Tāpat treneris atskatījās Latvijas izlases kandidāšu sniegumu šajā sezonā: "Komandas kodols iezīmējās Eiropas čempionāta spēlēs un prieks, ka meitenēm sezona kopumā ir veiksmīga. Anetei Šteinbergai bija laba statistika un nozīmīga loma Beļģijas čempionu komandas spēlēs Eirolīgā. Kristīnei Vītolai bijusi laba prakse gan Eiropas kausa izcīņā, gan Polijas čempionātā, kur ir augsts vidējais līmenis un daudz spēļu. Tas pats attiecas arī uz Eirolīgā spēlējušo Elīnu Dikeoulaku, tiesa, jāskatās, kā viņas lomu komandā ietekmēs trenera maiņa. Aija Putniņa labi iekļāvusies "Mersin" komandā un palikusi vienīgā mūsu pārstāve Eiropas kausa izcīņā. Gunta Baško-Melnbārde un Ieva Krastiņa deva un dod lielu ieguldījumu "TTT Rīga" starptautiskajās spēlēs. Amerikas studentu čempionātā laba sezona ir Kitijai Laksai, Francijā - Aijai Brumermanei, kuras komanda ir līdere 2. līgā. Protams, būtu labi, ja līderu loks paplašinātos. Piemēram, "TTT Rīga" komandai vairākās Eiropas kausa spēlēs labi palīdzēja Kate Krēsliņa. Tomēr gribētos lielāku stabilitāti, lai treneris un partneres skaidri zinātu, ko sagaidīt spriedzes apstākļos. Tas attiecas arī uz citām "TTT Rīga" spēlētājām, kurām līdz šim nav bijušas stabilas pozīcijas valstsvienībā. Veiksmīgi ierindā atgriezusies Dita Rozenberga, kuru pagājušajā vasarā no ierindas izsita savainojums. Ar savu agresivitāti un prasmi aizsardzībā darboties pret sāncenšu līderēm Dita var pat īsā spēles laikā būtiski pastiprināt komandu un mainīt spēles gaitu. Sezonu Ungārijā labi sāka Zenta Meļņika, Amerikas studentu basketbolā labi iejutusies Digna Strautmane. Tiesa, viņai, arī Paulai, Kitijai Laksai un varbūt vēl kādai "amerikānietei" rudens darba plāni būs jāsaskaņo ar augstskolām."

Pasaules kausa izcīņā no 22. līdz 30.septembrim notiks Kanāriju salās, Spānijā. Tajā piedalīsies planētas 16 spēcīgākās izlases, kas būs sadalītas četrās apakšgrupās.