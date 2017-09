Jaunās "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) sezonas priekšvakarā BK "Jēkabpils" "lūši" iznāk gaismā un atklāj komandas sastāvu. Galvenais treneris Rūdolfs Rozītis cīņā vedīs sešus visiem zināmus un iepazītus "lūšus", bet četri basketbolisti kluba pamatsastāvam pievienojušies pirmo reizi.

Jēkabpils krāsas turpinās pārstāvēt Jurijs Aleksejevs, Renārs Magone, Artūrs Vītiņš, Edgars Štelmahers, un kapteiņa pienākumus savā sestajā "lūšu" sezonā uzņemsies Oskars Virsis. No vietējo sportistu vidus komandā atgriezies jau iepriekš divas sezonu spēlējušais 190 cm garais un 20 gadus vecais Edijs Stiebriņš, bet pirmo reizi kluba pamatsastāvam pievienojies 190 cm garais un 17 gadus vecais Kristers Tumšs un 190 cm garais un 18 gadus vecais Matīss Koļesinskis. Visi trīs jaunie basketbolisti Jēkabpili iepriekš ir pārstāvējuši LBL 2. divīzijā (LBL2), kā arī "VEF" Latvijas Jaunatnes basketbola līgā.

"Jēkabpils" komandā šajā sezonā spēlēs arī Toms Upe. 18 gadus vecais un 188 cm garais aizsargs ir viens no labākajiem sava vecuma aizsardzības spēlētājiem un savas prasmes pilnveidojis "VEF" basketbola sistēmā.

No profesionāļu vidus "Jēkabpils" aizsargu rindas stiprinās 29 gadus vecais un 190 cm garais Kristaps Kanbergs. Kanbergs pēdējās divas sezonas pārstāvēja "Valka/Valga" komandu un piedalījās gan Latvijas, gan Igaunijas basketbola čempionātos.

Lai gan daļa spēlētāju ir palikuši no iepriekšējās sezonas, galvenais treneris Rūdolfs Rozītis norāda, ka komanda ir jāveido pilnībā no jauna: "Vairākiem spēlētājiem krasi mainījusies loma sastāvā – no otrā plāna aktiera jākļūst par galveno. Jāuzņemas vairāk gan spēlēs, gan treniņos, un tas viss prasa ļoti daudz papildus darba."

Tāpat Rozītis norāda, ka gados jauno spēlētāju piesaiste būtiski ietekmē ikdienas treniņu procesu un intensitāti: "Šogad trenējamies krietni vairāk kā pagājušajā sezonā, jo vietējiem spēlētājiem ir jāveic vēl būtiskāks lēciens – no Latvijas jaunatnes basketbola līgas uzreiz uz LBL. Jā, viņi spēlējuši arī LBL2, tomēr "Jēkabpils" gadījumā tā bijusi praktiski viena un tā pati komanda, kā arī pretinieki abās līgās lielākoties bijuši vieni un tie paši. Kristeram, Matīsam un Edijam, tāpat arī Tomam gaidāma smaga sezona ar galveno mērķi – trenēties atbilstoši LBL līmenim."

Jaunais "lūšu" kapteinis Oskars Virsis komandā ir no pašas pirmās dienas, un viņš vislabāk no visiem spēs vadīt un iedvesmot jaunos spēlētājus un visu komandu kopumā: "Mēs cīnīsimies katrā spēlē par uzvaru, atdosim laukumā sevi visu! Komandā ir vairāki vietējie spēlētāji, tāpēc ceru, ka Jēkabpils līdzjutējiem būs interesantāk un tribīnes "lūšu" mājās būs pilnas arī šajā sezonā."

BK "Jēkabpils" spēlētāji no smaga darba nebaidās, un Rozītis ir apņēmības pilns sasniegt labākos rezultātus, kādi ar šo komandu būs iespējami: "Mūsu galvenais uzdevums šajā sezonā ir smagi strādāt. Strādāt tā, lai pēc darba būtu tikai labi padarīta darba sajūta. Mēs apzināmies, ka cīņas būs ļoti grūtas, bet mēs cītīgi trenējamies, lai būtu konkurētspējīgi. Paldies kluba vadībai, kas, neskatoties uz lielām grūtībām, ir spējusi ne tikai saglabāt komandu uz Latvijas basketbola kartes, bet arī spējusi vienoties ar visiem šiem spēlētājiem!"

Izmaiņas notikušas arī treneru korpusā – galvenā trenera asistenta amatā šajā sezonā strādās Edgars Ikstens. Savulaik Ikstens bijis Latvijas Universitātes vīriešu komandas menedžeris, kā arī, būdams Rūdolfa Rozīša asistents LU sieviešu komandā, izcīnījis bronzu Latvijas Sieviešu basketbola līgā. Jaunais treneris trenējis amatieru sieviešu basketbola komandu "HOPE", bet pēdējos divus gadus strādājis SK "Cēsis". Savas trenera prasmes Ikstens pilnveidojis Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un Latvijas Treneru tālākizglītības centrā. Jaunais "lūšu" asistents ir priecīgs pievienoties "Jēkabpils" klubam un jau ir iejuties jaunajā kolektīvā: "Liels paldies kluba vadībai un galvenajam trenerim Rozītim par iespēju šeit strādāt! Šī sezona būs lielisks izaicinājums ikvienam, arī man. Sagaidu, ka mēs visi smagi strādāsim, jo tikai tā varēsim sasniegt mūsu izvirzītos mērķus!"

Plānots, ka BK "Jēkabpils" jauno basketbola sezonu atklās sestdien, 23. septembrī Jēkabpils sporta namā ar draudzības spēli pret BK "Ķekava".