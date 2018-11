Bagatska trenētā 'Brose' gūst trešo uzvaru FIBA Čempionu līgas turnīrā

Bijušā Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Ainara Bagatska vadītā Vācijas komanda Bambergas "Brose" otrdien guva trešo uzvaru šīs sezonas Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas apakšgrupu turnīrā.

"Brose" izbraukumā ar 85:76 (30:15, 21:25, 13:18, 21:19) uzvarēja Antverpenes "Giants" no Beļģijas.

Bambergas komandas sastāvā 30 punktus iemeta serbs Stevans Jelovacs, bet pretiniekiem 25 punktus guva Ismaels Bako.

Tikmēr citā C grupas mačā uzvaru guvusi Lietuvas komanda Panevēžas "Lietkabelis", kas savā laukumā ar 78:62 (13:10, 16:12, 21:22, 28:18) apspēlēja Francijas vienību Dižonas JDA.

Vēl tikai otrdien "Lietkabelis" paziņoja, ka savam treneru kolektīvam piesaistījis latviešu speciālistu Sandi Buškevicu. Latvietis otrdienas maču vēroja no tribīnēm, jo netika pieteikts duelim 24 stundas pirms tā sākuma.

C grupas kopvērtējumā līdere ar trim uzvarām četrās spēlēs ir Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas, Spānijas vienība Fuenlavradas "Montakit" un Grieķijas klubs Atēnu AEK, kam ar tikpat panākumiem piecos mačos seko "Brose". Pa divām uzvarām piecās cīņās ir "Lietkabelis" un "Giants" basketbolistiem, kamēr viena uzvara ir Nimburkas ČEZ no Čehijas un DJA.

A grupā pie savas otrās uzvaras otrdien tika Latvijas čempione "Ventspils", kas savā laukumā ar 93:92 (17:23, 23:26, 25:10, 19:25, 9:8) pagarinājumā uzvarēja Vācijas vienību Ludvigsburgas "MHP Riesen".

FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā piedalās 32 komandas, kas sadalītas četrās grupās pa astoņām katrā. Apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, pirmo četru vietu ieguvējām iekļūstot astotdaļfinālā, bet piekto un sesto pozīciju guvušajām komandām sezonu turpinot FIBA Eiropas kausā.

Regulārais čempionāts noslēgsies februārī.