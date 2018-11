Šteinberga ar 'double-double' kaldina 'Umana Reyer' sesto uzvaru pēc kārtas Itālijas čempionātā

Latvijas sieviešu basketbola izlases līdere Anete Šteinberga sestdien iemeta desmit punktus un sakrāja desmit atlēkušās bumbas, palīdzot viņas pārstāvētajai Venēcijas "Umana Reyer" gūt sesto uzvaru pēc kārtas Itālijas A sērijas turnīrā.

"Umana Reyer" savā laukumā ar 72:66 (24:20, 13:15, 11:13, 24:18) uzvarēja Vigarano "Meccanica Nova".

Šteinberga šajā mačā laukumā pavadīja 23 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā iemeta divus no 12 divpunktniekiem, vienu no pieciem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem, kas deva desmit punktus.

Vēl latviete sakrāja desmit atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, sakrāja četrus efektivitātes koeficienta punktus, kā arī divreiz pārkāpa noteikumus.

Tikmēr citā Itālijas čempionāta mačā uzvaru guva Latvijas basketbolistes Zentas Meļņikas pārstāvētā Sanmartīno "Fila", kas mājās ar 62:49 (12:15, 14:11, 19:6, 17:17) uzveica Raguzas "Virtus Eirene"

Meļņika šajā mačā laukumā pavadīja 28 minūtes un 28 sekundes, gūstot astoņus punktus. Viņa realizēja četrus no septiņiem divpunktu metieniem, kā arī aizmeta garām vienīgo soda metienu.

Latvijas sportistei arī astoņas atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens, viena rezultatīva piespēle, trīs piezīmes un spēles izskaņā Meļņika nopelnīja deviņus efektivitātes koeficienta punktus.

"Umana Reyer" ar sešām uzvarām tikpat spēlēs ir turnīra līdere, kamēr "Fila" ar četriem panākumiem atrodama piektajā vietā.

Kā vēstīts, "Umana Reyer" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas kvalifikācijā divu maču summā ar rezultātu 112:140 piekāpās Latvijas čempionei "TTT Rīga". Līdz ar to Itālijas klubs šajā sezonā startē mazāk prestižajā FIBA Eirokausā.