Strautiņam iespaidīgs spēles laiks Triestes 'Alma' zaudējumā Itālijas A sērijas mačā

Latviešu basketbolists Artūrs Strautiņš pirmdien guva desmit punktus Itālijas A sērijas mačā, bet viņa un Ojāra Siliņa pārstāvētā Triestes "Alma" komanda piedzīvoja zaudējumu.

"Alma" basketbolisti viesos ar rezultātu 77:103 (21:22, 16:24, 16:25, 24:32) piekāpās Pezāro "Victoria Libertas" vienībai.

Strautiņš šajā mačā laukumā pavadīja 37 minūtes, kas bija lielākais laiks starp abu komandu spēlētājiem. Šajā laikā viņš realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva trīs kļūdas, četras reizes pārkāpa noteikumus un tika pie desmit efektivitātes koeficienta punktiem. "Alma" ar Strautiņu laukumā ielaida par 22 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs komandā.

Tikmēr Siliņš nospēlēja 13 minūtes, kurās aizmeta garām vienu tālmetienu un izcīnīja divas atlēkušās bumbas.

Viesiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija argentīnietis Huans Manuels Fernandess.

Daira Bertāna pārstāvētā Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" svētdien savā laukumā ar 100:75 apspēlēja Redžio di Emīlijas "Grissin Bon". Bertāns laukumā pavadīja tikai piecas minūtes, kuru laikā guva piecus punktus.

"AX Armani Exchange Olimpia" ar sešām uzvarām tikpat spēlēs atrodas A sērijas līderpozīcijā, taču tikpat panākumu ir arī Venēcijas "Umana Reyer", kamēr "Alma" ar diviem panākumiem ir 12. vietā 16 komandu konkurencē.