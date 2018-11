Zībarts: pretinieču 'vieglie' punkti bija mentāls trieciens

Latvijas čempionvienība basketbolā "TTT Rīga" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgā sievietēm spēlē tuvu maksimumam, uzsver rīdzinieču galvenais treneris Mārtiņš Zībarts.

Kā ziņojām, "TTT Rīga" trešdien Eirolīgas pamatturnīra trešās kārtas spēlē savā laukumā ar rezultātu 56:68 (12:18, 20:9, 10:24, 14:17) piekāpās latvietes Aijas Putniņas pārstāvētajai Salamankas "Perfumerias Avenida".

"Spēle noteikti nebija no mūsu puses pati labākā un tāda, kādu gaidījām. Jau pašā sākumā pretinieces spēlēja īpašu uzbrukumu, kādu citas komandas līdz šim nebija spēlējušas, un mēs ielaidām pārāk vieglus punktus. Iekritām vairākās situācijās, kad viņas guva vieglus punktus zem groziem, kas savukārt bija mentāls trieciens. Veicām 13:0 izrāvienu, taču nespējām gūt pietiekami daudz punktus," pēcspēles preses konferencē stāstīja Zībarts.

Rīdziniecēm šajā mačā nevarēja palīdzēt pieredzējusī Gunta Baško. Zībarts gan neatklāja iemeslu, kāpēc basketboliste nedevās laukumā.

"Viņa ir nozīmīga sastāvdaļa komandā un visās iepriekšējās spēlēs tieši mača sākumā Gunta bija galvenais ierocis, kas guva daudz punktus. Noteikti, pie tā mums bija jāpierod, bet īsti tas šodien neizdevās. Mums ir jākrāj pieredze un šajā procesā zaudējumi ir loģiski. Centāmies iesaistīt visas spēlētājas, cik varējām un noteikti, ka mums pietrūka intensitātes," skaidroja "TTT Rīga" galvenais treneris.

"TTT Rīga" kodolu veido liela daļa no Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātēm.

"Protams, spēlējām daudzas lietas, kas ir izlasē, bet mēs likām lietā izspēles, kas mums strādā. Zinājām arī ko gaidīt no pretiniecēm," teica Zībarts.

Rīgas komandas stūrmanis uzsvēra, ka basketbolistēm ir jāpieliek uzbrukumā.

"No groza apakšas daudz punktus nevarēsim gūt, kā, piemēram, citās komandās, kur to līderes zem groziem var izšķirt spēles likteni. Mums punkti nāk ar lielām grūtībām, it īpaši zem groza apakšas un labām izspēlēm. Mums jāmet brīvie metieni, kas jāmet pēc izspēlēm. Mums jāuzbrūk daudz, daudz drošāk," secināja Zībarts.

"TTT Rīga" Eirolīgas pirmajā mačā cienījami ar 69:70 piekāpās Krievijas grandam Kurskas "Dinamo", bet otrajā duelī negaidīti ar 77:74 pārspēja spēcīgo Turcijas klubu "Hatay".

"Domāju, ka esam aizvadījuši labu pirmo posmu šajā līmenī un noteikti, ka tās uzvaras nāk ar lielām grūtībām, jo komandas budžeta ziņā ir daudz jaudīgākas nekā mēs. Mēs spēlējam tuvu maksimumam. Ja kādai no mūsu spēlētājām izdodas parādīt ļoti labu spēli, tad ir iespējas uzvarēt, bet, ja ir vidējs sniegums visām spēlētājām, ir grūti izcīnīt uzvaras," uzsvēra Zībarts.

Tikmēr viešņu galvenais treneris Lino Lopess atzīmēja, ka viņa vadītā komanda dominējusi trīs no četrām ceturtdaļām, izņemot otro.

"Tajā mums bija sarežģīti cīnīties pret "TTT Rīga" pārejām. Labi, ka spēles izskaņā mačs nebija punkts punktā, jo "TTT Rīga" šādā spēles elementā ir spēcīga. Otrajā ceturtdaļā neizpildījām spēles plānu, kas bija iemesls "TTT Rīga" izrāvienam. Mums galvenais ir spēlēt dinamiski un daudz kustināt bumbu, un šajā spēles elementā ir vērojams progress," stāstīja Lopess.

B apakšgrupā trīs uzvaras trīs spēlēs izcīnījusi "Dinamo", pa divām uzvarām ir "Flammes Carolo", "Perfumerias Avenida" un Stambulas "Fenerbahce" komandām, pie vienas uzvaras tikušas "TTT Rīga", "Hatay", un Šopronas "Uniqa" basketbolistes, kamēr trīs zaudējumus cietusi Pirejas "Olympiakos" vienība.

Latvijas komandas mērķis ir iekļūt labāko sešiniekā starp grupas astoņām komandām. Labākās četras vienības cīnīsies izslēgšanas sacensībās, kamēr piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eurokausa ceturtdaļfinālā.