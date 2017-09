Sestdien, 23. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks Eiropas Sporta nedēļai Latvijā veltītas sportiskas un izglītojošas aktivitātes. Šogad LNB aicina trenēt gan ķermeni, gan prātu. Dienas gaitā ikviens varēs iepazīt bibliotēkai īpaši draudzīgos sporta veidus.

Plkst. 12.00 Ziedoņa zālē būs skatāms dokumentālās filmas "Brīvības Vēstneši" seanss (30 min). Filma vēsta par Rīgas Skeitborda skolas un Latvijas valsts simtgades svinību projekta "Brīvības Vēstneši" tapšanu. Projekta ietvaros četru Latvijas reģionu iedzīvotāji tika iepazīstināti ar skeitborda kultūras pamatvērtībām un iesaistīti dažādās radošās aktivitātēs.

Plkst. 13.00 vecāki ar bērniem varēs asināt prātu Bērnu literatūras centrā (7. stāvā), spēlējot spēles un minot mīklas par Latviju.

No plkst. 14.00 līdz 17.00 īpašs un nebijis notikums ātrijā – "Zināšanu grozs". 1. stāvā, pateicoties "Ghetto Games" atbalstam, būs uzstādīt basketbola grozs.

• No plkst. 14.00 līdz 15.00 ģimenes un citus interesentus uz soda metienu konkursu (neatkarīgi no prasmēm) aicina pieredzējusī latviešu basketboliste un Eiropas Sporta nedēļas iniciatīvas #BeActive vēstnese Liene Jansone ar ģimeni. Prasmīgākajiem – balvas!

• No plkst. 15.30 līdz 16.30 – diskusija "Zināšanas un basketbols". Piedalās treneris Ainars Bagatskis un sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns.

Dienas gaitā:

• Ātrijā blakus LNB Draugu telpai – Latvijas Triatlona federācijas informatīvais stends – iepazīsti triatlona inventāru.

• Uzziņu un informācijas centrā (M stāvā) aplūkojama grāmatu izlase par sportu, veselīgu uzturu un dzīvesveidu, tostarp – Latvijas olimpiešu dāvinātās grāmatas ar sportistu parakstiem un novēlējumiem.

• Vingrini prātu – iespēja spēlēt Kultūras kanona orientēšanas spēli un iepazīt Latvijas kultūras vērtības bibliotēkā. Spēli iespējams saņemt LNB reģistratūrā.

• Konferenču centra vestibilā (-1. stāvā) aplūkojama Rīgas Skeitborda skolas projekta "Brīvības Vēstneši" foto un apgleznotu skrituļdēļu izstāde.

Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas rosināta iniciatīva ar mērķi motivēt cilvēkus vairāk un biežāk būt kustīgiem, veicināt sportošanu un fizisko aktivitāti, kā arī – vairot izpratni par kustīguma ieguvumiem veselībai, darba spējām, vispārējai dzīves kvalitātei. Pasākuma galvenais moto ir #BeActive (Esi aktīvs!)