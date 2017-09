Eiropas sporta nedēļas ietvaros svētdien, 24.septembrī plkst.12:00 pie Brīvības pieminekļa Rīgā pirmo reizi vēsturē notiks pasaules čempionāts ielu vingrošanā spēka un izturības disciplīnā. Tajā piedalīsies 40 dalībnieku no 14 dažādām pasaules valstīm. Šajā dienā savus spēkus varēs pārbaudīt arī ikviens interesents, startējot tautas klasē.

Pasaules čempionāts ielu vingrošanā 24.septembrī norisināsies no plkst.12:00 līdz plkst.19:00, un tajā sacensības notiks gan vīriešu, gan sieviešu grupā. Uz čempionātu ieradīsies atlēti no dažādiem kontinentiem – plaši būs pārstāvētas Eiropas valstis, tostarp Slovākija, Austrija, Grieķija, Horvātija, Čehija, Polija, Portugāle, sacensībās piedalīsies arī sportisti no Baltijas valstīm un Krievijas, kā arī tiek gaidīti uz sacensībām ierodamies arī vingrotāji no tālās Gvatemalas.

"Medaļas varam gaidīt no pašmāju sportistiem, jo Latviju sacensībās abās kategorijās pārstāvēs spēcīgi atlēti," prognozē Māris Šlēziņš, Pasaules ielu vingrošanas federācijas prezidents. Viņš uzsver, ka spēcīgu konkurenci sola arī Lietuvas sportists Deividas Smaiļas, kā arī Polijas pārstāvis Pjotrs Gorzella. "Pie Brīvības pieminekļa sacensību vēsture tiks rakstīta no jauna, jo klātienē pasaules meistarsacīkstes šajās sacensībās notiks pirmo reizi," uzsver Šlēziņš.

"Šo sacensību mērķis ir liels – plānots, ka šāda veida sacensības varētu iekļaut arī olimpisko spēļu formātā, tāpēc visi, kuri vēlas kļūt par vēstures lieciniekiem, aicināti nākt ciemos un piedalīties tautas klases sacensībās, izbaudot labu laiku," aicina Šlēziņš.

Paralēli pasaules čempionātam ielu vingrošanā ikviens interesents būs aicināts startēt tautas klasē. Šajā dienā, iesildot pasaules čempionātu plkst.12:00, savu izturību dažādos vingrojumos solījuši pārbaudīt arī sabiedrībā pazīstami cilvēki – piemēram, autosportists Reinis Nitišs, basketbolists Rolands Freimanis, mākslinieks Vladislavs Lakše, "Ghetto Games" atlēte Monta Dišlere-Kirilko, kā arī daudzi citi.

"Viņi pildīs dažādus vingrinājumus, pietiekami vienkāršus, lai parādītu, ka distanci, kas jāveic sacensību dalībniekiem, var izpildīt jebkurš un dažādos veidos. Tāda ir ielu vingrošanas būtība – tā ir domāta visiem. Te var atnākt jebkurš un kļūt par Pasaules čempionāta dalībnieku, nekādi papildu ieguldījumi nav nepieciešami, jāiegulda vien tikai savs laiks," uzsver M.Šlēziņš.