Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) Eiropas Sporta izcilības balvai kategorijā "Darbavieta" virzīs Latvijas Nacionālo bibliotēku un SIA Tieto Latvia, savukārt kategorijā "Izglītības iestāde" – Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi "Zīļuks", informēja LSFP prezidents Einars Fogelis.

#BeActive Darba vietas izcilības balva 2017 (#BeActive Workplace Award 2017) tiek pasniegta uzņēmumam vai iestādei, kas veicina un atbalsta strādājošo fizisko aktivitāti, izveidojot mērķtiecīgas, ilgtspējīgas un daudzpusīgas programmas darbinieku kustīgumam. Šajā kategorijā Latvijas Sporta federāciju padome saņēma pieteikumus no uzņēmumiem "EUROLCDS LTD", VAS "Latvijas Loto", "Coca-Cola HBC Latvia", "Latvijas Nacionālā bibliotēka", AS "Sadales tīkli", "Starptautiskā Lidosta "Rīga"", SIA "Tieto Latvia", SIA "Ventspils Nafta" termināls," SIA "Latvijas Mobilais Telefons", kā arī no Ķekavas novada pašvaldības.



#BeActive Izglītības iestādes izcilības balva 2017 (#BeActive Education Award 2017) tiek pasniegta mācību iestādei, kas veicina un atbalsta bērnu fizisko aktivitāti, palīdz bērniem jau agrā vecumā novērtēt fiziskās aktivitātes pozitīvo nozīmi veselīga dzīvesveida attīstībā arī vēlākos dzīves gados. Šajā kategorijā Latvijas Sporta federāciju padome saņēma pieteikumus no mācību iestādēm: Daugavpils 27. pirmskolas izglītības iestāde "Mana Mārīte", Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas pirmskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši", Pelču speciālās internātpamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis", privātā sākumskola "Domdaris", Rīgas 4. speciālā internātpamatskola, Siguldas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis", Ventspils 4. vidusskola, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Laidu pamatskola, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks", kā arī Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestāde.



"Pieteikumu vērtēšana sākotnēji tika nodota vērtēšanai LSFP sociālā tīkla lapā Facebook.com, savukārt pēc balsošanas noslēguma pie vērtēšanas ķērās #BeActive vēstneši – olimpiete un Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta Radeviča, kamaniņbraucējas – Elīza Cauce un Maija Tīruma, parabobslejists Alvils Brants, futbolists Edgars Gauračs, basketbolistu Jansonu ģimene, akcijas "Apskrien Latviju" dalībnieks Dins Vecāns, žurnālists Reinis Ošenieks, kā arī "Ghetto Games" līderis Raimonds Elbakjans, kurš ieguva Eiropas Komisijas balvu sportā "#BeActive: Local Hero".

#BeActive vēstnesis arhitekts un garo distanču skrējējs Dins Vecāns, vērtējot saņemtos pieteikumus, īpaši uzsvēra Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto iespēju ikvienam ne tikai meditēt un nodarboties ar jogu augšstāva terasē, bet arī infrastruktūras piemērošanu sportiskām aktivitātēm. Bibliotēkas pakājē iespējams nodarboties ar skriešanu, savukārt, pēc skeitbordista Madara Apses iniciatīvas atjaunotajā laukumā iespējams nodarboties ar skrituļošanu un skeitbordu, tādējādi mazinot pavadīto laiku internetā, un, Gaismas pilī gūtās zināšanas nostiprinātu reālajā dzīvē.

#BeActive vēstnesis parabobslejists Alvils Brants kā izcilu novērtēja IT uzņēmuma "Tieto Latvija" pieredzi, kurā ik dienu kolēģi 20-30 minūtes velta kādai no aktivitātēm #TietoRun, #TietoStreches, #TietoFit, #TietoWalk: "Izvēlēties labākos no uzņēmumu pieteikumiem patiešām bija ļoti grūti. #BeActive vēstnešus šoreiz uzrunāja fakts, ka sportošana veiksmīgi tiek apvienota ar uzņēmuma pamatdarbību – informācijas tehnoloģiju jomu un iekšējās informācijas sistēmām, kas tiek liktas lietā, lai palīdzētu sameklēt laiku sportošanai darba vietā."

Kategorijā #BeActive Izglītības iestādes izcilības balva 2017 saņemtais pieteikums no Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks," saņēma vislielāko balsu skaitu internetā, kā arī basketbolistu Jansonu ģimenes simpātijas. Trenere Daiga Jansone priecājās ne tikai par bērnudārzā sniegto pieejamību visdažādākajām sporta aktivitātēm visai ģimenei, sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, bet arī personāla interesi pilsētas bērnus tuvināt dabai, gan organizējot pārgājienus, gan rūdot bērnus pastaigās ārā svaigā gaisā, neskatoties uz laikapstākļiem.

#BeActive izcilības balva (#BeActive Award) ir Eiropas Komisijas Eiropas Sporta nedēļas ietvaros izveidota balva, kas tiek pasniegta trijās kategorijās – lai īpaši godinātu personības, izglītības iestādes un iestādes vai uzņēmumus visā Eiropā, kas savā darbībā veicina nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm. No katras valsts Balvai kopumā atļauts izvirzīt līdz trim pretendentiem.

Eiropas Komisija no visu valstu saņemtajiem pieteikumiem katrā kategorijā izvēlēsies trīs finālistus, kuri dosies uz #BeActive Izcilības Balvas apbalvošanas ceremoniju Marseļā, Francijā, kas norisināsies 2017. gada 11. oktobrī. Savukārt uzvarētājs katrā no kategorijām balvā saņems 5000 EUR, trofeju un iespēju izveidot video klipu, kas palīdzēs popularizēt īstenotās veselīgu dzīvesveidu veicinošās iniciatīvas.

Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar mērķi pievērst Eiropas iedzīvotājus aktīvam dzīvesveidam un skaidrot tā pozitīvo ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti un tā norisināsies no 23. -30. septembrim.