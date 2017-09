"RīgaTV 24" raidījumā "Preses klubs" viena no galvenajām tēmām bija Latvijas basketbola izlases starts Eiropas čempionāta finālturnīrā, kurā valstsvienība izcīnīja ausgto piekto vietu.

"Esmu pārliecināts, ka Ņujorkas "Knicks" pirmssezonas sapulcēs noteikti pētīs Latvijas izlases sadarbību un to, kā viņi izmantoja Kristapu Porziņģi. Jo mēs tur Porziņģi redzējām visā krāšņumā. Un tas nav viegli – sakārtot komandas saspēli tā, lai šis talants arī uzzied," uzskata sporta žurnālists Armands Puče.

Puče ir pārliecināts, ka čempionātā tika atklātas mūsu spēlētāju labākās īpašības un tas būtu jānovērtē: "Ir svarīgi novērtēt to, ka šī komanda, treneris un treneru korpuss atklāja mūsu spēlētāju labākās īpašības. Un ne visos gadījumos izdodas to izdarīt."

Viņš raidījumā apgalvoja, ka Kristapa Porziņģa pārstāvētajai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībai Ņujorkas "Knicks" būs, ko mācīties, skatoties spēļu ierakstus: "Esmu pārliecināts, ka Ņujorkas "Knicks" pirms-sezonas sapulcēs noteikti pētīs Latvijas izlases sadarbību un to, kā viņi izmantoja Porziņģi. Jo mēs tur Porziņģi redzējām visā krāšņumā. Un tas nav viegli – sakārtot komandas saspēli tā, lai šis talants arī uzzied."

Puče uzskata, ka sevi no labās puses parādīja arī citi izlases spēlētāji. "Ne jau tikai Porziņģis uzzied! Mēs redzējām atlētisko Timmu, un to, kas notiek, pieliekot klāt vēl arī viņa talantus. Mēs redzam arī tās īpašības, kas ir Dāvim Bertānam, tās stiprās īpašības. Viņam ir daudz vājumu, iespējams, un Ainars [Bagatskis] noteikti to zina, bet tu māki paslēpt tos un izmantot labās īpašības," galvenā trenera darbu slavēja žurnālists.

Puče raidījumā norādīja, ka šī izlase bija īpaša un ka ar tās panākumiem ir lepns. "Manuprāt, šī komanda ir īpaša ar to, ka mēs izmantojām mūsu basketbolistu labās īpašības. Mēs tiešām esam ar piekto vietu izdarījuši ļoti labu darbu," atzina žurnālists.

Savukārt Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagatskis norādīja uz Latvijas basketbola lielākās zvaigznes darba ētiku. "Es varu pateikt par Kristapu [Porziņģi] – viņam tagad ir tikai 22 gadi, un viņš investē sevī un saprot, ko nozīmē viņa ķermenis. Viņš nāk teju stundu ātrāk, paliek pēc treniņiem, atjaunojas pilnībā. Mums ir bijuši spēlētāji, kas atskrien piecas minūtes pirms treniņa ar banānu rokās un atšņorētām kedām un saka: "Esmu gatavs trenēties." Nu kāds tu esi gatavs?"

Treneris ir augstās domās arī par Kristapa komunikācijas spējām. "Es visiem teicu, ka, ja kāds negrib intervijas, tad nevajag, tas nav obligāti. Ir obligātās lietas reizi nedēļā, kad ir atklātie treniņi, tad runājam visi. Tas viss traucē, bet Kristaps nevienam neatsaka," Bagatskis sacīja raidījumā. "Bija tiešām interesanti vērot, kā spēlētājs investē sevī," atzina galvenais treneris.