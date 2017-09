Krievijas basketbola izlases centra spēlētāja Timofeja Mozgova bumbas trieciens grozā no augšas spēlē pret Latvijas valstsvienību iekļuvis " Eurobasket 2017 " dienas skaistāko epizožu TOP 5.

Spēles otrajā ceturtdaļā Mozgovs saņēma piespēli no Alekseja Šveda un no gaisa trieca bumbu grozā, neraugoties uz Jāņa Timmas un Mārtiņa Meiera centieniem viņu apturēt. Tomēr šī epizode neglāba Krieviju no zaudējuma ar 69:84.

Savukārt pirmajā vietā ierindots somu spēlētājs Lauri Markanens, kuram izdevās iespaidīgs "danks" ar vienu roku pret Grieķiju.