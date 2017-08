Latvijas izlase savās mājās oficiāli noslēgusi gatavošanos "Eurobasket 2017" turnīram un trešdien dosies uz Stambulu, kur notiks D apakšgrupas un izslēgšanas spēles.

"Pēdējais treniņš mums bija ļoti produktīvs, jo tajā piedalījās spiegi no Eiropas čempionāta, kuri pastāstīja par tiesāšanas specifiku, kas būs turnīrā. Beidzot bijām pilnā sastāvā, jo Kristaps Porziņģis bija ierindā. Varbūt viņš neaizvadīja pilnvērtīgu treniņu, bet viņš ir ierindā un tas priecē," pēc treniņa sacīja Bagatskis. "Treniņš bija kvalitatīvs, un pirms čempionāta mums ir labs noskaņojums."

Latvijas izlasei šajā sagatavošanās posmā nav izdevies paveikt visu iecerēto, jo komanda no pirmās dienas nebija pilnā sastāvā, kā arī ļoti traucēja arī traumas. "Šodienas treniņā vajadzēja pieskarties lietām, ko vajadzēja apgūt jau sagatavošanās cikla sākumā, taču tāda ir mūsu darba specifika," viņš turpināja.

Porziņģis pārbaudes spēlē pret Lietuvu sasita ceļgalu, kas viņam patraucēja turpmākajā sagatavošanās posmā, tomēr arī citu spēlētāju traumas Bagatskim radījušas satraukumu. "Man bažas ir ne tikai par Kristapu. Dakteriem ļoti bieži nākas atbildēt uz muļķīgiem jautājumiem par spēlētāju veselības stāvokli, bet tā ir mūsu darba neatņemama sastāvdaļa."

Tā kā Latvijas izlases sastāvā šogad ir divi spēlētāji no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandām – Porziņģis un Dāvis Bertāns, vēl Dairis Bertāns un Jānis Strēlnieks pagājušajā sezonā spēlēja ULEB Eirolīgā, bet Timma nopelnīja līgumu ar Eirolīgas komandu, šo valstsvienības modeli sāk dēvēt par "Sapņu komandu".

"Es nezinu, kas mūsu komandu tā sauc, bet es tā neuzskatu. Mums nav zvaigžņu komanda, mums ir komanda ar lielo burtu," uzsvēra treneris, kurš jau pārbaudes spēlēs slavēja atmosfēru komandā un to, kā visi spēlētāji viens otru atbalsta. Tāpat galvenais treneris stāstīja, ka viņam ar Porziņģi strādāt ir ļoti viegli: "Viņš ir ļoti vispusīgs spēlētājs, un viņa attieksme pret darbu ir augstākajā līmenī."

"Eurobasket 2017" Latvija uzsāks 1. septembrī ar maču pret Serbijas valstsvienību, kurai šogad nepalīdzēs saspēles vadītājs Milošs Teodosičs, centra spēlētāji Nikola Jokičs un Miroslavs Raduļica, kā arī uzbrucējs Nemanja Bjelica. Vēl D grupas ietvaros Latvija tiksies ar Beļģiju, Lielbritāniju, Krieviju un Turciju.

"Pret serbiem spēlēt būs viegli un grūti. Viegli būs tāpēc, ka viņiem visi spēlētāji Eiropas basketbolā ir zināmi. Tas, ko es varu pateikt, ka bez Teodosiča tā ir citādāka komanda, smagnējāka. Visiem spēlētājiem ir labi augumi un atlētiskums, viņi zina, kā spēlēt. Vienlaicīgi viņiem ir pašpārliecinātība, viņi nestreso un spēlē savu spēli. Arī viņiem ir vājās vietas, un mēs tās zinām, bet galvenais ir tas, kā mēs tās izmantosim," par pirmās spēles uzdevumiem stāstīja treneris.

"Līdz pirmajai spēlei ir jānomierinās un jāatbrīvojas. Es nešaubos, ka mēs visi būsim uzvilkti uz pirmo maču, bet mums jākontrolē savas emocijas visas 40 minūtes, jo tik ilga ir basketbola spēle. Pārbaudes spēlēs emocijas brīžiem bija par daudz," viņš turpināja.

Latvijas izlases sniegums pārbaudes mačos bija diezgan veiksmīgs, un spēlētāji izcēlās ar labu komandas spēli, izdarot lielu skaitu rezultatīvu piespēļu. "Mūsu spēles stils radies no tā, kāds ir mūsu talants. Šādā stilā spēlējot, mēs varam gūt pārsvaru. Ja mēs esam jauni, ja mēs esam ātri, ja mēs labi metam no distances, tad mums tas ir jāizmanto. Jāspēlē ātrs, agresīvs un gudrs basketbols, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka bumba jādabū arī soda laukumā un jāiemet punkti no groza apakšas. Ja to darīsim, tad aizsardzība savilksies uz apakšu un būs iespējas vēl vairākiem trīspunktu metieniem. Ja mēs aizmirsīsim, ka arī divpunktu metieni, tad mēs uzvarēsim kādu kauju, bet neuzvarēsim karu," turpināja treneris.

Runājot par mērķiem "Eurobasket 2017" turnīrā, Bagatskis neslēpa, ka viņam ļoti gribas piedalīties finālspēlē. Tāpat viņam līdz šim "Fenerbahce Arena" bijusi veiksmīga, jo tajā šajā sezonā viņš ar klubu divreiz uzvarēja Stambulas "Fenerbahce" komandu.

Latvijas izlases sastāvs: Kristaps Porziņģis, Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns, Jānis Blūms, Žanis Peiners, Aigars Šķēle, Kristaps Janičenoks, Andrejs Gražulis, Jānis Timma, Rolands Šmits, Dāvis Bertāns, Mārtiņš Meiers.