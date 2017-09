Latvijas basketbola izlase "Eurobasket 2017" turnīra ceturtdaļfināla spēlē pret Slovēnijas valstsvienību bieži nespēja savaldīt savas emocijas pēc pretinieku provokācijām, kas viņiem palīdzēja gūt pārsvaru spēlē, bet dažbrīd slovēņi aizrāvās ar tēlošanu, uzskata galvenais treneris Ainars Bagatskis.

Kā ziņots, Latvijas izlase "Eurobasket 2017" ceturtdaļfinālā asumiem bagātā, ļoti rezultatīvā cīņā ar 97:103 piekāpās Slovēnijas valstsvienībai, izstājoties no tālākas cīņas par medaļām.

"Šī bija interesanta spēle. Ja mēs iemetām 97 punktus un zaudējam, tad ir skaidrs, ka aizsardzības nebija. Visu savu dzīvi esmu bijis basketbolā, bet vēl nekad dzīvē nebiju redzējis tādu tēlošanu. Tā tiešām bija lieliska. Viņi pie mazākā kontakta krita gar zemi, tēloja, tas ir tas, ko viņi māk," pēc spēles žurnālistiem stāstīja Bagatskis. "Spēlētājs atklāti nokrīt laukuma vidū ar bumbu rokā, bet tiesneši nekādi nereaģē. Tur bija vai nu piezīme, vai nu nostaigāts. Spēlētājiem pirms mača teicu, ka jābūt mentāli stipriem un jākontrolē savas emocijas. Slovēnija tiešām spēlē lielisku basketbolu, taču viņi zina arī kā darīt dažādas mazās lietas."

Galvenais treneris akcentēja, ka Slovēnijas izlasei bija liels pārsvars svarīgos statistikas rādītājos, tomēr Latvija līdz pat pēdējām minūtēm cīnījās par uzvaru.

"Pirmajā ceturtdaļā Slovēnija meta 13 soda metienus, mēs – divus. Visā spēlē viņi meta 39 soda metienus, mēs – 19, savukārt atlēkušās bumbas viņiem bija 42, bet mums – 25, taču mēs joprojām bijām spēlē. Ja mēs izcīnītu vienu atlēkušo bumbu, nospēlētu vienu labu aizsardzību un vienreiz labi notēlotu, tad varbūt spēles gaita mainītos," turpināja treneris. Pietrūka dažas mazās lietiņas, kas basketbolā ir svarīgas. Luka Dončičs svarīgos brīžos guva neticamus punktus, un tas izšķīra spēli. Tajā brīdī aizsardzība izdarīja visu."

Latvijas basketbolisti vairākās epizodēs, īpaši otrā puslaika sākumā, izvēlējās nedaudz forsēt notikumus laukumā, par ko slovēņi nekavējoties sodīja. "Mums vajadzēja meklēt balansu starp divpunktu un trīspunktu metienu. Viņu aizsardzība mums deva iespējas, un mēs gribējām visu tagad un tūlīt," sacīja Bagatskis. "Vajadzēja nospēlēt pacietīgāk, iespēlēt bumbu zem groza. Ir muļķīgi tagad runāt par uzbrukumu, jo mēs guvām 97 punktus. Atlēkušajās bumbās viņiem ir tāds pārsvars, jo mums bija sasteigti metieni un viņi vienkārši netraucēti paņēma bumbu. Viņi nedominēja pie mūsu groza."

"Pirms spēles teicu, ka mūsu aizsardzībai būs vienkāršāk, ja nebūs sasteigtu metienu uzbrukumā, bet slovēņu aizsardzība spēlētājus atstāja pusbrīvus. Trešās ceturtdaļas sākumā divi vai trīs sasteigti metieni iedeva viņiem vieglos punktus, kas ļāva atgriezties cīņā," skaidroja speciālists.

Tāpat Bagatskis uzsvēra, ka brīžos, kad Latvijas izlasei bija piezīmju norma, vajadzēja nospēlēt atturīgāk, gudrāk un pacietīgāk, lai nesaņemtu vēl vienu piezīmi un neuzdāvinātu iespēju mest soda metienus.

"Es ceru, ka šis turnīrs mums būs lieliska pieredze. Šie spēlētāji vēl ir jauni. Mēs vasarā aizvadītām lielisku treniņnometni, un mūsu mērķis bija pusfināls. Esmu bēdīgs, jo mums bija laba iespēja un mēs ieguldījām kolosālu darba apjomu. Es negribu teikt, ka ieguldītais darbs bija veltīgs, jo mēs esam astotniekā, tomēr varēja būt labāk," viņš bija pārliecināts.

Ainara Bagatska līgums ar Latvijas Basketbola savienību ir noslēdzies, taču, visticamāk, treneris vairs neturpinās darbu ar izlasi, jo Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) mainījusi kvalifikācijas turnīra izspēles sistēmu. Šī iemesla dēļ vairs īsti nav iespējams apvienot darbus ar izlasi un klubu.

"Man beidzies līgums, tāpēc man nav jāatkāpjas. Izvērtēsim darbu un skatīsimies situācijas. Man bija milzīgs gandarījums strādāt ar šo komandu, es patiešām to izbaudīju. Domāju, šis turnīrs visiem treneriem, spēlētājiem un Latvijas Basketbola savienībai ir kolosāla pieredze. Spēlētāji to varēs izmantot savos klubos. Jā, no turnīra braucam mājās piecas dienas ātrāk nekā vajadzēja, bet tās labākās spēles mums vēl ir priekšā," teica treneris

"Man gribētos, lai mēs būtu ģēniji, kas mācās no citu kļūdām, taču šoreiz mums jābūt tiem gudrajiem, kuri mācās no savējām. Domāju, ka, rādot atsevišķas spēles situācijas no šī turnīra pēc diviem trim gadiem, mēs sev varēsim teikt: "Vai tiešām tas biju es? Tā ir pieredze, ko nevar nopirkt," pārliecināts bija Bagatskis. "Mēs to šeit ieguvām. Mums nav jānokar deguni, mums ir lieliski spēlētāji un basketbola sistēma. Tikai jāturpina strādāt."

