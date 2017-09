Dāvis Bertāns mačā pret Lielbritāniju realizēja septiņus tālmetienus, par vienu precīzu trijnieku labojot valstsvienības labāko sasniegumu Eiropas čempionātos. Visā mačā jaunākajam no brāļiem Bertāniem 22 punkti, bet Latvija guva uzvaru ar rezultātu 97:92 pieveica Lielbritāniju.

"Es principā nedomāju, cik es iemetu un cik es izmetu. Metu savus metienus un trāpīju, tāpēc varēju turpināt mest. Es tiešām nedomāju par kāda pārspēšanu un rekordu labošanu," pēc spēles žurnālistiem teica Bertāns.

"Mēs spēli iesākām pieņemami abās laukuma pusēs, bet otrajā puslaikā sākām spēlēt agresīvu aizsardzību, kas mums deva vadību un brīvus metienus. Ceturtajā ceturtdaļā spēle kļuva līdzīgāka un esmu priecīgs, ka uzvarējām," teica Bertāns.

Lai arī Latvijas izlase pēdējā ceturtdaļā izlaida 29 punktu pārsvaru, tomēr svarīgākais, ka izdevās nosargāt uzvaru. Šajā mačā pieļautās kļūdas turnīra turpinājumā esot jāizskauž.

"Treneris teica, ka galvenais, ka mēs uzvarējām un lai gatavojamies nākamajai spēlei. Pēc šodienas mums ir ko padomāt, lai nepieļautu tās pašas kļūdas, jo šajā līmenī nedrīkst atlabināties ne uz sekundi," viņš turpināja. "Mēs noteikti varam spēlēt daudz labāk. Mēs savā līmenī nospēlējām 25 minūtes, bet, ja mēs šādi spēlētu 40 minūtes, mēs varētu uzvarēt jebkuru komandu."

Ja izdosies aizvadīt labu sniegumu abās laukuma pusēs, tad nākamajā spēlē pret Krieviju uzvara neizpaliks. "Ja mēs nospēlēsim aizsardzībā un uzbrukumā tā, kā tas ir jādara, tad mēs noteikti tiksim galā ar krieviem. Pienāks rītdiena, tad arī būsim gatavi nākamajai spēlei."

Bertāns šajā mačā spēlēja ar savainoto pirkstu, kuram iegādāta īpaša uzmava. Spēlētājs sāpes spēles laikā nejuta, bet apziņa, ka jābūt uzmanīgam, esot traucējusi.

"Nav tā patīkamākā sajūta, kad jāpiedomā par to, kā paturēt pirkstu no bīstamākām situācijām," teica basketbolists, pie kura palīgā atsteidzās viņa kluba Sanantonio "Spurs" speciālists. ""Spurs" ir viena no labākajām organizācijām pasaulē, un viņi to ir pierādījuši vairākkārt. Tik operatīvi cilvēks bija klāt un parūpējās."