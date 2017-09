Šo spēļu notikumiem piedāvājam sekot līdz portāla "Delfi" teksta tiešraidē!



Eurobasket 2017: 5. septembra spēles

5. septembra spēles

Klužas grupa
Čehija - Melnkalne 75:88
Horvātija - Spānija 73:79
Rumānija - Ungārija 71:80

Stambulas grupa
Krievija - Latvija 69:84
Lielbritānija – Serbija 68:82
Turcija - Beļģija 78:65

Helsinku grupa
Islande - Slovēnija 75:102
Polija – Francija 75:78
Grieķija - Somija 77:89

Telavivas grupa
Ukraina - Lietuva 62:94
Itālija - Vācija 55:61
Izraēla - Gruzija

Izraēla - Gruzija 70:67. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Pačulija un Sanadze gruzīņu deficītu samazināja līdz diviem punktiem, bet Kaspi pēc tam iemeta vienu soda metienu.

Izraēla - Gruzija 69:63Tikmēr Izraēla turpina daudz maz kontrolēt notikumus spēlē pret Gruziju, jo izdodas turēties vismaz divu uzbrukumu vadībā.

Turcijas izlasē 14 punktus guva Furkans Kokmazs, pa 12 punktiem sameta Melihs Mahmutoglu un Semihs Erdens, bet 10 punkti Džedi Osmana kontā.

Turcija - Beļģija 78:65. Spēle noslēgusies.Spēles pēdējās četrās minūtēs Turcija guva 18 punktus, kamēr pretinieki spēja atbildēt ar pieciem. Līdz ar to kļuvis zināms, kuras četras komandas izkļūs no D apakšgrupas - Latvija, Krievija, Serbija un Turcija. Tagad jānoskaidro tikai secība.

Turcija - Beļģija 72:60Korkmazs trāpīja tālmetienu no stūra, tādējādi panākot jau desmit punktu pārsvaru. Tad Sipahi devās caurgājienā un guva divus punktus un nopelnīja soda metienu.

Izraēla - Gruzija 53:47. Sācies otrais puslaiks. Izraēla atgriežas laukumā un ātri gūst četrus punktus.

Turcija - Beļģija 67:60Salumu divreiz pārkāpa noteikumus, kas Korkmazam ļāva viegli gūt punktus, jo beļģi ir sasnieguši piezīmju normu, bet tad ātrā uzbrukumā Mahmutoglu iemeta tālmetienu.

Turcija - Beļģija 60:60Salumu un van Rosoms realizēja savus metienus, kas atkal izlīdzināja rezultātu spēlē. Tad Osmans devās tuvāk grozam un guva punktus, bet brīvā caurgājienā izgāja van Rosoms.

Rumānija - Ungārija 71:80. Spēle noslēgusies. Davids Vojvoda uzvarētājiem guva 26 punktus, bet Adams Hanga pievienoja 25. Andrejs Mandaše Rumānijas labā sameta 24 punktus.

Turcija - Beļģija 55:53. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.Beļģija turpina būt ļoti nepiekāpīga, kamēr Turcija brīžam aizraujas ar individuālo spēli.

Izraēla - Gruzija 49:47. Noslēdzies 1. puslaiks.Puslaika izskaņa aizritēja ļoti līdzīgā cīņā, un nevienai no komandām nebija izteikta pārsvara.

Beļgija - Turcija 50:51Beļģijai veicas ar metieniem no distances un Lekomtē ar tālmetienu jau dod vadību savai komandai

Turcija - Beļģija 50:46Šajā mačā komandas veic vienu izrāvienu pēc otra - tagad Herseks pēdējās epizodēs guva piecus punktus, bet Sipahi pievienoja trīs, taču pēc minūtes pārtraukuma Serons bija precīzs no tālās distances.

Izraēla - Gruzija 40:33Izraēlai otrās ceturtdaļas turpinājumā izdevās atrauties un iegūt nedaudz drošāku pārsvaru, un šoreiz punktus guva ne tikai abi šī mača līderi.

Turcija - Beļgīja 42:41Osmans puslaiku sāka ar "danku" un diviem punktiem Turcijas labā, bet pēc tam Ervels, Žilē un van Rosoms deficītu samazināja līdz minimumam.

Turcija - Beļģija 40:33. Sācies 2. puslaiks.

Izraēla - Gruzija 31:31Izraēlai lielāko daļu punktus sametuši Hovels un Kaspi, bet Gruzijai rezultātu taisa visa komanda, nevis tika līderi. Cīņa turpinās saspringta.

Rumānija - Ungārija 52:60. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Rumāņiem tomēr pārņemt vadību spēlē neizdevās, jo ungāriem sešus punktus pēc kārtas guva Vojvoda.

Somijas izlasē 24 punktus guva Petri Koponens, bet Lauri Markanens pievienoja 17 punktus. Grieķijas izlasē Tanasis Adetokunbo bija rezultatīvākais ar 17 punktiem.

Grieķija - Somija 77:89. Spēle noslēgusies.Grieķijas izlase bija sešu punktu attālumā, kad Tanasis Adetokunmbo ļoti rupji nospēlēja pret Markanenu, turot aiz krekla un nogāžot viņu uz grīdas. Grieķis saņēma nesportisko piezīmi, bet somi izmantoja iespēju gūt vieglus punktus un spēli noslēdza ar uzvaru.

Rumānija - Ungārija 48:52Rumānija atgriezusies spēlē, pusotras minūtes laikā atspēlējot sešus punktus un pietuvojoties līdz viena punkta deficītam. Hanga svarīgā brīdī ungāriem trāpīja tālmetienu.

Izraēla - Gruzija 10:10Izraēla spēles sākumā panāca 5:0, taču pēc tam mačā iejutās arī Gruzija, un pēc sešām nospēlētām Pačulija panāca neizšķirtu rezultātu.

Turcija - Beļģija 38:26.Turcijas basketbolisti uzreiz pēc beļģu veiksmīgajiem uzbrukumiem atbildēja ar saviem precīzajiem metieniem. Labi nospēlēja Erdens, Gulers un Korkmazs.palielinot

Telavivā sākusies spēle star Izraēlas un Gruzijas izlasēm.

Grieķija - Somija 55:65Agravanis un Papas turpināja Grieķijas pakaļdzīšanos, atspēlējot vēl piecus punktus. Grieķija veica 13:0 izrāvienu, līdz to pārtrauca Raniko un Markanena kopā samestie seši punkti pēc Grieķijas tehniskās piezīmes.

Turcija - Beļģija 27:24Beļģijas izlasei teicams otrās ceturtdaļas sākums, kad lielā mērā pateicoties Salumu izdevās 8:0 izrāviens. Korkmazs atbildēja ar pusstālo metienu, bet pēc tam komandas turpināja gūt grozus

Grieķija - Somija 60:69Grieķijai rezultatīvi bija vairāki uzbrukumi pēc kārtas, kas ļauj samazināt deficītu atgriez intrigu spēlē.

Turcija - Beļģija 23:14. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Turcija turpina izmantot savu pārsvaru groza tuvumā, bet beļģiem nekas cits neatliek, kā meklēt laimi no tālās distances.

Grieķija - Somija 52:67. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Grieķijas centieni izlīdzināt rezultātu tiek apturēti, un somi turpina soļot pretī uzvarai.

Rumānija - Ungārija 32:38. Noslēdzies 1. puslaiks

Turcija - Beļģija 16:7Kā jau ierasts, beļģi mača sākumā izrāda cienīgu pretestību, tomēr ar katru nākamo minūti turki darbojas pārliecinošāk un pacietīgi gūst punktus no tuvas distances.

Rumānija - Ungārija 27:33Ungāri 2. ceturtdaļu sāka ar 7:0 izrāvienu un kopš tā brīža viņiem visu laiku ir 5 un vairāk punktu pārsvars.

Grieķija - Somija 45:60Somijas izlase pārliecinoši kontrolē kontrolē notikumus laukumā, jau ilgāku laiku noturot 18 punktu pārsvaru, taču trīs punktus pēc tam grieķi atspēlēja. Koponens jau sametis 22 punktus.

Sākusies arī D apakšgrupas spēle Stambulā starp Turcijas un Beļģijas izlasēm.

Grieķija - Somija 33:47. Sācies 2. puslaiks.Somi ātri palielina savu pārsvaru, precīzi metot Lī.

Rumānija - Ungārija 15:16. Noslēgusies 1. ceturtdaļaMājinieki rumāņi bija panākuši 5 punktu pārsvaru, bet šajā mazrezultatīvajā spēlē pamanījās 40 sekundēs ielaist 5 punktus. Pēdējās sekundēs Ungārija pirmo reizi spēlē izvirzās vadībā

Grieķija - Somija 33:45. Noslēdzies 1. puslaiks.Somi pēc tam divos uzbrukumos pēc kārtas realizēja trīspunktniekus. Cīņas gaita būtiski nemainījās, bet puslaika noslēgumā Lindboms skaisti trieca bumbu grozā no augšas.

Grieķija - Somija 29:35Tiklīdz Grieķijas izlase atkal samazina deficītu, tā Somija atkal atbild ar savu precīzo metienu. Koponens izcēlās ar precīzu tālmetienu un precīzu soda metienu vienā epizodē, tomēr uzreiz pēc tam Grieķijai piecus punktus pēc kārtas guva Papapetru.

Klužā sākusies C grupas dienas pēdējā spēle - Rumānija pret Ungārija. Rumāņiem, lai saglabātu cerības uz "play off", šajā mačā obligāti jāuzvar. Savukārt ungāriem uzvara praktiski jau pavērs ceļu uz play off.

Grieķija - Somija 16:25Mantzaris ar tālmetienu Grieķiju pievilka līdz septiņu punktu deficītam, bet uzreiz Salins atbildēja ar savu trīspunktnieku. Printezis iemeta vienu soda metienu, bet otrās ceturtdaļas sākumā komandas trāpīja pa divpunktniekam.

Helsinku grupā situācijā ļoti interesanta. Ja Grieķija šodien piedzīvo zaudējumu, tad grieķiem rīt būs "būt vai nebūt" spēle pret Poliju - zaudētājs izstājas no "Eurobasket 2017". Šķiet neticami, bet tā ir realitāte

Grieķija - Somija 7:18Somiem izdevies lielisks spēles sākums, pirmajās minūtēs veicot 10:1 izrāvienu, un šo pārsvaru Grieķijai pirmajā ceturtdaļai īsti sadeldēt neizdodas.

Šrēders uzvarētājiem guva 17 punktus, bet Filojs bija rezultatīvākais Itālijas izlasē.

Itālija - Vācija 55:61. Spēle noslēgusies.Teiss realizēja 2+1 punktu gājienu un panāca 12 punktu pārsvaru Vācijai, bet piecu punktu izrāvienu Itālijai veica Aradori un Filojs, tomēr Šrēders ar soda metieniem to apturēja. Itālija turpināja centienus atspēlēties, 14 sekundes pirms pamatlaika beigām precīzi metot Filojam. Taču mača rezultāts vairs nemainījās. Vācija un Lietuva rīt noskaidros pirmo vietu apakšgrupā.

Helsinkos sākusies dienas pēdējā spēle starp Somiju un Grieķiju. Mājiniekiem fantastisks sākums - 8:0

Itālija - Vācija 47:56Teiss un Šrēders ar saviem punktu guvumiem pietuvina Vācijas izlasi uzvarai. Līdz pamatlaika beigām vēl trīs minūtes.

Itālija - Vācija 45:50Bartels Vācijas izlasei gūst nākamos piecus punktus, kas ļauj atjaunot pārsvaru, ko vienā uzbrukumā atspēlēt nevar, savukārt Itālijai Melli trieca bumbu grozā.

Itālija - Vācija 43:45Abas komandas apmainījās ar precīziem soda metieniem, bet tad Filojs no stūra realizēja tālmetienu un samazināja Itālijas deficītu. Tāpat tas bija pirmais precīzais metiens no spēles itāļiem pēdējo septiņu minūšu laikā.

Itālija - Vācija 38:43. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.Nevedās abām komandām ar punktu gūšanu šajā ceturtdaļā, tomēr vāciešiem izdodas saglabāt nelielu pārsvaru. Belinelli iemeta vienu soda metienu, bet Lo uz to atbildēja ar metienu no groza apakšas.

Itālija - Vācija 33:36Abas komandas puslaika iesākumā gandrīz divas minūtes neguva punktus, bet Vācijas izlasei pēc tam izdevās izvirzīties vadībā ar nelielu pārsvaru.

Horvātija - Spānija 73:79. Spēle noslēgusiesHorvāti neizmantoja spāņu "dāvanu". Izšķirošs bija Huana Ernangomesa bloks pret Bogdanoviču, neļaujot horvātiem tobrīd panākt "-1".

Itālija - Vācija. Sācies 2. puslaiks

Spānija pati sev sagādā problēmas. Pie +5 uzbrukumā Pau Gasols saņem acīmredzamu sodu cīņā par atlēkušo bumbu. Gan Gasols, gan treneris Skariolo dusmīgi par soģiem, un abi saņem tehniskās piezīmes. Saričs realizē četrus soda metienus, un horvātiem tikai "-1" (67:68).

Horvātija - Spānija 63:68Saričs kļūdījās uzbrukumā, bet ātrajā uzbrukumā Serhio Rodrigess panāk spāņiem +5. Jāspēlē vēl 2:40 minūtes.

Pēdējās ceturtdaļas sākumā spāņi atspēlē četru punktu deficītu un atgūst vadību. Spāņi spēlē ļoti disciplinēti, jo neticams fakts - nospēlētajās 32 minūtēs horvāti nav metuši NEVIENU soda metienu! Mūsdienu basketbolā ļoti neticams fakts.

Telavivā rit dienas otrā spēle - Itālija pret Vāciju. Vācija otrās ceturtdaļas vidū vadībā ar 23:19. Ne pārāk rezultatīva cīņa šajā mačā.

Horvātija - Spānija 54:53. Pēc 3. ceturtdaļasAbas komandas spēles gaitā bijušas vadībā ar 10 punktiem, bet lielāko daļu cīņa rit punkts punktā. Pirms pēdējās ceturtdaļas minimāls pārsvars horvātiem. Spānija pirmo reizi turnīrā saskaras ar nopietnu pretestību un pagaidām horvāti sagādā problēmas Eiropas čempioniem

Horvātija - Spānija 42:433. ceturdaļas ceturtajā minūtē horvāti samazina starpību līdz minimumam.

Serbijai arī nemaz tik viegli neklājas šodien spēlē pret Lielbritāniju. Bija gan 19 punktu pārsvars, bet pēdējā ceturtdaļā briti samazinājuši starpību un nedaudz vairāk par 3 minūtēm līdz beigām serbi vadībā ar 77:65

Polija - Francija 75:78. Spēle noslēgusiesFrancūži guva uzvaru, bet Polija pēdējā sekundē realizēja trīspunktnieku, kas dev "-3". Tomēr Francijas sniegums joprojām ir viens no pārsteidzošākajiem turnīrā. Negatīvā nozīmē, jo francūžus uzskatīja par vieniem no favorītiem. https://twitter.com/FIBA/status/905089539269636098

Klužas grupā sākusies cīņa par 1. vietu - Horvātija pret Spāniju. Bet Helsinkos trīs minūtes pirms spēles beigām Francija tikai ar 69:67 uzvar Poliju.

Latvijas grupā spēlē starp Serbiju un Lielbritāniju nospēlēts puslaiks. Vadībā ar 47:38 ir serbi.Savukārt Helsinku grupā pēc 3. ceturtdaļas Polija ar 52:51 uzvar Franciju

Mačā pret Ukrainu rezultatīvākais spēlētājs Lietuvas komandā bija Jons Valančūns, kurš guva 22 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas. Ukraiņiem 29 punktus guva Artjoms Pustovijs.

Nupat noslēgusies arī Lietuvas un Ukrainas izlašu spēle, un tajā mūsu kaimiņi lietuvieši izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 94:62.

Dienas pirmajā mačā Slovēnija ar 102:75 pieveica Islandi, bet Melnkalne ar 88:75 pārspēja Čehiju.

Otrdien, 5. septembrī, Eiropas čempionāta finālturnīrā ir visražīgākā diena – šodien notiek 12 mači visās apakšgrupās.